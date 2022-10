Arno Ahosniemi Finanssiala ry:n uudeksi toimitusjohtajaksi

Jaa

Arno Ahosniemi on valittu Finanssiala ry:n (FA) uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän siirtyy tehtävään Alma Talentin toimitusten johtajan ja Kauppalehden vastaavan päätoimittajan tehtävästä. Ahosniemi on työskennellyt myös Kauppalehden Brysselin kirjeenvaihtajana. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri ja Master of Business Administration MBA. Ahosniemi aloittaa FA:ssa vuoden 2023 alkupuoliskolla.

Arno Ahosniemi. Kuva Antti Mannermaa

”Suomalaisten arjessa tiiviisti mukana olevat pankit, vakuutus- ja työeläkeyhtiöt, sijoitusrahastot, arvopaperivälittäjät ja rahastoyhtiöt ovat taloutemme verenkierto. Laadukas lainsäädännön valmistelu edellyttää tietoa siitä, millaisia vaikutuksia erilaisilla säädöksillä on finanssisektoriin ja sitä kautta koko yhteiskuntaan ja hyvinvointiimme. Lähden innolla luotsaamaan FA:ta yhdessä asiantuntevan henkilöstön kanssa”, Ahosniemi kertoo. ”FA:n toimitusjohtaja on keskeinen yhteiskunnallinen keskustelija ja finanssisalan vaikuttaja kotimaassa ja Euroopan unionissa. FA:n hallitus valitsi Ahosniemen toimitusjohtajaksi, koska hänellä on hyvin laaja ymmärrys suomalaisesta ja eurooppalaisesta elinkeino- ja finanssitoimialasta ja niiden megatrendeistä. Ahosniemellä on myös hyvät edellytykset toimia avointa ja vastuullista vaikuttamistyötä harjoittavan järjestön vetäjänä”, FA:n hallituksen puheenjohtaja Juha Koponen korostaa. FA:ta 13 vuotta johtanut Piia-Noora Kauppi siirtyy vuoden 2023 alussa konsulttiyritys Odgers Berndtsonin osakkaaksi. ”Kaupin johdolla edunvalvontajärjestömme on uudistunut ja noussut yhdeksi Suomen arvostetuimmaksi vaikuttajatahoksi”, Koponen toteaa. Lisätiedot: Arno Ahosniemi, puh. 040 588 6834



Haastattelupyynnöt FA:n puheenjohtaja Juha Koposelle johtaja Tuomo Yli-Huttulan kautta, puh. 040 652 9118

Kuvat Arno Ahosniemi. Kuva Antti Mannermaa Lataa