Arto Paasilinna 20.4.1942–15.10.2018

Kirjailija Arto Paasilinna on kuollut.

Arto Paasilinna nukkui rauhallisesti pois hoitokodissa Espoossa maanantaiaamuna 15.10.

Kolmekymmentäviisi romaania ja lukuisia muita teoksia julkaissut Paasilinna oli Suomen yksi merkittävimmistä kirjailijoista. Hänen tunnetuimpiin teoksiinsa lukeutuvat Jäniksen vuosi, Ulvova mylläri, Hurmaava joukkoitsemurha sekä Hirtettyjen kettujen metsä. Useat Paasilinnan kirjat ovat myös kääntyneet valkokankaalle niin Suomessa kuin maailmallakin.

Arto Paasilinna on Suomen kirjallisuuden todellinen ulkomaanmyyntien kuningas. Hänen teoksiaan on käännetty yli 40 kielelle. Maailmanlaajuisesti hänen teoksiaan on myyty yhteensä yli kahdeksan miljoonaa kappaletta. Erityisen suosittu Paasilinna on ollut Ranskassa, missä häntä on verrattu muun muassa Nobel-voittaja Gabriel García Márqueziin.

Paasilinnan teoksista käännetyin on Jäniksen vuosi. Sen oikeudet on myyty yli 30 kielialueelle. Teos nousi myös WSOY:n klassikkokirjaäänestyksessä suomalaisten kahdentoista rakastetuimman kirjan joukkoon vuonna 2017. Teoksesta otettiin numeroitu 2 000 kappaleen painos osana 12 klassikkoa -sarjaa.

Arto Paasilinnan perheen toiveesta suruvalittelut osoitetaan WSOY:lle, PL 314, 00101 Helsinki.

Kirjakauppa Werner & Jarlissa on 22.10.–15.11. muistokirja, johon voi käydä kirjoittamassa surunvalitteluja ja muistoja rakastetusta kirjailijasta.

