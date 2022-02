Arvokkaita luontokohteita suojellaan entistä enemmän

Uudenmaan arvokkaiden luontokohteiden suojelutahti on kiihtynyt viime vuosina. Tähän on vaikuttanut etenkin vapaaehtoisten suojeluohjelmien määrärahojen kasvu, mutta myös maanomistajien into suojella omistamiaan luontokohteita. Uudenmaan ELY-keskus perusti vuonna 2021 yhteensä 82 kpl uusia luonnonsuojelualueita, joiden pinta-ala oli noin 900 hehtaaria. Alueet kattavat erilaisia kohteita monimuotoisuudelle merkittävistä metsistä arvokkaisiin suoalueisiin ja lehtoihin.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO:n suosio jatkui vuonna 2021 vahvana. METSO-ohjelmalla tavoitellaan Uudellamaalla suojelun piiriin yhteensä reilua 8300 ha monimuotoisia metsäkohteita vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteiden saavuttamisessa avainasemassa ovat yksityisten maanomistajien vapaaehtoisesti tarjoamat kohteet. Vuonna 2021 METSO:n kautta suojeltiin arvokkaita metsäkohteita yhteensä 750 hehtaaria. Selvästi suosituin suojelun muoto oli pysyvän yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen, minkä lisäksi ostettiin alueita valtiolle suojelutarkoituksiin ja perustettiin määräaikaisia luonnonsuojelualueita.

Myös soiden suojeleminen jatkui viime vuonna. Helmi-elinympäristöohjelman puitteissa suojeltiin monimuotoisuudelle arvokkaita suoalueita yhteensä 80 ha. Suojellut suot ovat suurilta osilta valtakunnallisesti merkittäviä soidensuojelun täydennysesityksen kohteita sekä kaavoissa osoitettuja suojelukohteita. Kohteiden suojelulla turvataan monien etenkin Etelä-Suomessa uhanalaisten suotyyppien säilymistä. Suojelulla pyritään säilyttämään etenkin laajoja ja yhtenäisiä suokokonaisuuksia.

METSO- ja Helmi-kohteiden lisäksi perustettiin muita suojelualueita yhteensä 61 ha. Nämä alueet kuuluvat mm. Natura 2000 -verkostoon ja valtakunnallisiin suojeluohjelmiin, ja niihin lukeutuu mm. vesialueita ja soita.

Vapaaehtoinen suojelu on tärkeä väline luonnon monimuotoisuuden taantumisen torjumisessa, ja uusia kohteita toivotaankin jatkuvasti suojelun piiriin. Yksityiset maanomistajat voivat tarjota omistamiaan monimuotoisia luontokohteita suojeluun METSO- ja Helmi-ohjelmien kautta. Maanomistaja saa alueiden suojelemisesta verovapaan korvauksen.

www.metsonpolku.fi

www.ym.fi/helmi