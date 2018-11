ARVON PORUKKA – etiikka ja työyhteisö

Harvasta asiasta liikkuu niin paljon vääriä käsityksiä kuin luterilaisesta työetiikasta. Onko luterilainen työmoraali niin tiukka kuin kuvittelemme? Paisuttelemmeko liikaa työmääräämme, vai mistä puheet suomalaisen työelämän ankeudesta johtuvat?

Jaakko Heinimäen kirjanen avaa keskustelua suomalaisesta työkulttuurista yhteisten arvojen ja näiden taustalla vaikuttavien hyveiden kautta. Jokaisen työyhteisön hyveet pitäisi määritellä porukalla yhdessä, koska ne vaikuttavat siihen, millaiseksi työyhteisö arvoiltaan ja tavoiltaan muodostuu.

Yrityksen arvot jäävät helposti vain käsitteellisiksi ja ulkokultaisiksi lausumiksi. Ne edellyttävät toteutuakseen tapoja eli hyveitä, joilla arvoja viedään käytäntöön. Jokaisen työyhteisön hyveet pitäisi määritellä porukalla yhdessä, koska ne vaikuttavat siihen, millaiseksi työyhteisö arvoiltaan ja tavoiltaan muodostuu.

Hauskalla ja omintakeisella tavalla kirjoitettu teos muistuttaa, onko kasvu tärkeää vain itsensä vuoksi ja onko huono omatunto itse asiassa hyvä omatunto, kun asiaa tarkemmin pohtii.

Heinimäki muistuttaa oivaltavilla esimerkeillään, että moraalin maailmassa huumorintaju ja viisaus kulkevat rinta rinnan: huumori paljastaa sokean moraalin naurettavuuden, viisaus taas avaa sokean silmät näkemään.

Ja omasta työstään saa ja pitää olla ylpeä, koska porukka, joka tuntee oman arvonsa, on ylpeä muttei koskaan ylimielinen, vaan antaa tilaa muille omalla esimerkillään.

Jaakko Heinimäki on palkittu tietokirjailija, teologi ja luoviin aloihin erikoistunut työnohjaaja. Hän on työskennellyt myös toimittajana, tiedottajana ja piispan erityisavustajana. Hän on opetusalan eettisen neuvottelukunnan jäsen. Tällä hetkellä Heinimäki työskentelee päätoimittajana Kirkko ja kaupunki -mediassa.

