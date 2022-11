Arvostettu Arvo Ylppö -mitali lastentautien tutkija Barbara K. Schmidtille

Lastentautien tutkimussäätiö on tukenut 60 vuoden ajan lastentautien tutkimusta Suomessa. Se jakaa vuosittain apurahoja ja palkitsee ansioituneita tutkijoita. Viimeisen 15 vuoden aikana säätiö on jakanut tutkimukseen rahaa yli 30 miljoonaa euroa, ja tuen määrä on ollut viime vuosina kasvusuunnassa. Lastentautien tutkimussäätiön pitkäaikaisen tuen ansiosta tutkimus Suomessa on maailman kärkeä. Säätiö täyttää tänä vuonna 60 vuotta.