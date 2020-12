Arvostettu kahden miljoonan euron ERC-rahoitus fotokatalyyttien tutkimukseen Oulun yliopistossa

6G-tutkija Mehdi Bennisille merkittävä IEEE Fellow -arvonimi 2.12.2020 13:10:22 EET | Tiedote

Langattoman tietoliikenteen apulaisprofessori Mehdi Bennis Oulun yliopistosta on saanut merkittävän kansainvälisen huomionosoituksen. Maailman johtava teknologiaa edistävä sähkö- ja tietotekniikan alan tieteellinen ja ammatillinen seura IEEE on myöntänyt hänelle IEEE Fellow -arvonimen. Se myönnetään henkilölle, jolla on erityisen merkittäviä ansioita teknologian kehittämisessä maailmanlaajuisesti.