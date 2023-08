Asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämisen vaihtoehdot on selvitetty

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyi luovuttavilta organisaatioilta 36 eri asiakas- ja potilastietojärjestelmää tai järjestelmäversiota. Osa järjestelmistä on jo yhtenäistetty hyvinvointialueen käynnistämisen yhteydessä, mutta hyvinvointialueella on edelleen käytössä 11 erillistä järjestelmää. Tilanne on kokonaisuutena toiminnallisesti ja taloudellisesti epätyydyttävä, ja hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen on välttämätöntä.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti käynnistää selvityksen asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämisen vaihtoehtojen vahvuuksista ja riskeistä. Selvitystyön tulosten perusteella on tunnistettu kaksi etenemisvaihtoehtoa:

nykyisin hyvinvointialueen sidosyksikköasemassa olevan Oy Apotti Ab:n järjestelmän tai uuden sidosyksikköhankinnan kautta käyttöön otettavan järjestelmän laajentaminen koko alueelle, tai

yhtenäisen järjestelmäkokonaisuuden hankkiminen kilpailutuksen kautta.

Selvityksen perustan muodostavat avoimeen ilmoitukseen perustuva kattava markkinakartoitus sekä järjestelmävaihtoehtojen kustannusanalyysi ja toiminnallinen vertailu. Lisäksi hyvinvointialue toteutti koko henkilöstölleen laajan kyselyn nykyisten alueella käytössä olevien järjestelmien käytettävyydestä. Kyselyyn vastasi yli 2 200 hyvinvointialueen ammattilaista eli asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttäjää kaikista hyvinvointialueen palveluista.

Selvityksen tuloksia on käsitelty aluehallituksen lisäksi tulevaisuus- ja kehittämislautakunnassa ja henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa. Selvitystyössä on ollut ohjaus- ja projektiryhmä. Ohjausryhmässä oli järjestelmien käyttäjien, palvelutuotannon johdon, tietohallinnon sekä henkilöstöjärjestöjen edustajat. Projektiryhmässä oli laaja edustus eri palvelualueilta, kehittämistehtävistä ja tietohallinnosta.

Seuraavaksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan on määrä antaa lausunto asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämisestä selvitystyön pohjalta. Alustavana suunnitelmana on, että aluehallitus päättää etenemisestä 11.9.2023 kokouksessaan.