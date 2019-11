Asiakasdatan hyödyntämisestä keskeinen kilpailutekijä yhä useammille toimialoille – Custobar laajentuu uusille kuluttajaliiketoiminnan sektoreille

Tarjolla nyt myös PK-yrityksille tarkoitettu itsepalveluversio.

Digitalisoituminen vyöryessä kaikille toimialoille tulee asiakasdatan hyödyntämisestä keskeinen kilpailutekijä. Kilpailussa menestyvät lopulta ne, jotka pystyvät palvelemaan asiakasta parhaiten ymmärtämällä hänen tilanteensa, kontekstin ja aiemman asiointihistorian. Tähän kaikkeen avainasemassa on asiakasdata.

“Jotkin toimialat ovat olleet tässä perinteisesti selvästi edellä, kuten verkkokaupat ja matkailu. He ovat hyödyntäneet asiakasdataansa pitkään ja aktiivisesti. Olemme nyt huomanneet, että tämä sama tarve on nousemassa keskiöön myös muilla toimialoilla, kuten ravintoloissa ja monilla muillakin palvelualoilla”, kertoo Custobarin toimitusjohtaja Tatu Kuivalahti.

Tämän murroksen myötä Customer Data Platform -järjestelmästään tunnettu Custobar uudistuu itsekin. Aiemmin vain suuremmille vähittäiskaupan toimijoille tarkoitettu palvelu laajenee nyt kaikille kuluttajaliiketoiminnan sektoreille.

“Olemme viimeisten vuosien aikana rakentaneet tiiviissä yhteistyössä kaupan alan toimijoiden kanssa monipuolisen työkalun, jolla hyödynnetään asiakasdataa kaikissa kohtaamispisteissä kuluttajan kanssa”, Kuivalahti taustoittaa.

Custobar yhdistää ja hyödyntää esimerkiksi verkon, mobiilin, fyysisten toimipisteiden ja asiakaspalvelun kautta kerätyn asiakasdatan. Järjestelmän on ottanut käyttöönsä muun muassa Hesburger.

“Yksi hyvä esimerkki monikanavaisen toimialan uudistajasta on Custobarin asiakkaana oleva parturiliikeketju M Room. He ovat jo pitkällä asiakasdatan hyödyntämisessä ja yhdistävät eri kontaktipisteistä saatavaa dataa. Kahdeksassa eri maassa olevien parturiliikkeiden lisäksi heillä on myös verkkokauppa. He käyttävät Custobaria esimerkiksi personoiduissa sähköpostiautomaatioissa ja mobiiliapplikaatio My M Room palvelun viesteissä parantamaan asiakaskokemusta”, valottaa Kuivalahti.

Datapohjaisen markkinoinnin yleistyminen palvelee sekä yrityksiä että asiakkaita. Yritykset voivat viestiä relevanttia sisältöä asiakkailleen ja asiakkaat saavat paremman asiakaskokemuksen.

“Kaiken M Roomin teknologiakehityksen ja -käytön tarkoituksena on palvella asiakasta paremmin. Siinä voittavat kaikki”, kiteyttää M Roomin markkinointijohtaja Niko Sandell.