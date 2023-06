Asiakasomistajat päättivät tuensaajat - Arinalta 50 000 € yhteisöille pohjoisen lasten ja nuorten toimintaan

Jotta jokainen voisi harrastaa sydämensä kyllyydestä

Osuuskauppa Arina on vahvasti sitoutunut tukemaan paikallisia yhteisöjä ja tapahtumia Pohjois-Suomessa. Sponsoroinnin painopiste on ensisijaisesti lasten ja nuorten toiminnassa. Aiemmin Kannustajat-nimellä kulkenut Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tuki on mahdollistanut uusia harrastuksia ja elämyksiä tuhansille pohjoissuomalaisille lapsille ja nuorille viimeisen kymmenen vuoden aikana.

– Elämme tilanteessa, jossa monella lapsella ja nuorella ei ole mahdollisuuksia harrastaa esimerkiksi harrastusmaksujen tai harrastusvälineiden puuttumisen takia. Toivomme, että näillä tuilla voimme olla mukana mahdollistamassa mieluisan vapaa-ajan harrastuksen mahdollisimman monelle. Harrastukset, kokemukset ja elämykset auttavat kasvattamaan itseluottamusta, opettavat uusia taitoja, parantavat sosiaalisia vuorovaikutustaitoja sekä lisäävät luovuutta. Harrastukset tarjoavat lapsille ja nuorille mahdollisuuksia kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin, ja ne voivat vaikuttaa myönteisesti heidän tulevaisuuteensa, toteaa Osuuskauppa Arinan viestintäjohtaja Pasi Ruuskanen.

Osuuskaupassa asiakasomistajan ääni ratkaisee myös tuensaajat

Arinan Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tukea saivat hakea pohjoissuomalaiset lasten ja nuorten liikuntaseurat, harrastusyhdistykset sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat tukensa lapsille tai nuorille Arinan toimialueella. Arina ei päättänyt hakijoita, vaan Arinan alueella lasten ja nuorten toimintaa järjestävien yhteisöjen tuli itse hakea mukaan tukiäänestykseen.

Arinan asiakasomistajat päättivät jälleen tuensaajat äänestämällä. Kutsun saivat asiakasomistajat, jotka olivat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa, eivätkä olleet kieltäneet tutkimuskyselyitä.

Tällä kertaa äänestykseen osallistui ennätykselliset yli 14 000 vastaajaa. Jokaisella oli kaksi ääntä, yksi harrastusyhteisöille ja toinen hyväntekeväisyys- ja tukijärjestöille. Vastanneiden kesken arvottiin 3 kpl S-ryhmän 50 € lahjakorttia. Arvonnan voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Vähintään 500 € tuen saa yhteensä 41 yhteisöä, huomioiden Arinan jäsenten ja vastausten alueellinen jakautuminen. Suurimman äänimäärän hyväntekeväisyys- ja tukijärjestöistä ja n. 4800 € tuen sai Pohjois-Suomen Syöpälapsiperheet. Harrastusyhteisöistä jäsenalueiden ykkösiksi nousivat Oulun 4H-yhdistys ry, FC Raahe, Ajax-Sarkkiranta ry, Veitsiluodon Kisaveikot ry, FC Santa Claus Napapiiri ry ja Kittilän Vapaaehtoinen Palokunta ry. Nyt 41 yhteisölle jaettavan 50 000 euron tukipotin lisäksi kaikki muut äänestykseen osallistuneet yhteisöt saavat pienen kiitoksen osallistumisesta lahjakortin muodossa.

ARINAN PIDETÄÄN YHDESSÄ POHJOISEN PUOLTA -TUENSAAJAT KEVÄT 2023, yht. 50 000 €





HARRASTUSYHTEISÖT 25 000,00 €