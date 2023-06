Asiakkaan ääni – aikuiskoulutustuen koettu vaikutus -seminaari 15.6.

Aikuiskoulutustuen hakijoiden määrä laskussa sosiaali-, terveys- ja koulutusaloilla 24.11.2022 08:05:00 EET | Tiedote

Työllisyysrahasto maksaa aikuiskoulutustukea, jota saavat työstään kokonaan tai osittain opintovapaalle jäävät aikuiset. Opiskelu aikuiskoulutustuen turvin on ollut kasvussa viimeiset kymmenen vuotta. Vuonna 2021 aikuiskoulutustukea maksettiin 28 322 henkilölle. Tukea saaneiden määrä kasvoi 4,6, prosenttia edellisvuodesta. - Näyttää sille, että myös vuonna 2022 aikuiskoulutustuen hakijoiden kokonaismäärä kasvaa jälleen, kertoo Työllisyysrahaston asiakkuusjohtaja Tuulikki Saari. Kuitenkin tarkemmin eri aloja tarkastellessa on aikuiskoulutustuen käyttö muuttunut suurestikin. Eniten muutoksia on nähtävissä koulutusalalla, ravitsemusalalla sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden alalla. Koulutusalalta on kadonnut aikuiskoulutustuen hakijoita hieman yli 50 %, kun verrataan vuotta 2019 vuoteen 2021. Kun vuonna 2019 koulutusalalta lähdettiin opiskelemaan aikuiskoulutustuen avulla 2494 henkilön voimin, vuonna 2021 heitä oli enää 1231 henkilöä. Vuonna 2021 kolmannes niistä, jotka koulutusalalta lä