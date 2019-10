Asiakkuusindeksi 2019 -tutkimus: If on jälleen vakuutusyhtiöiden ykkönen sekä asiakaskokemuksessa että asiakasuskollisuudessa

If menestyi upeasti Asiakkuusindeksi 2019 -tutkimuksessa. Asiakkaat nostivat toistamiseen Ifin vakuutusyhtiöiden ykköseksi sekä asiakaskokemuksessa että asiakasuskollisuudessa. Asiakaskokemuksessa If nousi maan 10 parhaan yrityksen joukkoon.

Jo viime vuosi ounasteli hyvää, sillä If erottui Asiakkuusindeksi-tutkimuksessa eniten toimintaansa petranneeksi yrityksesi Suomessa ja nimettiin vuoden nousijaksi. Samalla If nousi tutkimuksessa vakuutusyhtiöiden ykköseksi.

Tänä vuonna If paransi tutkimuksessa edelleen sijoituksiaan.

– Erityisen ylpeitä olemme siitä, että nousimme asiakaskokemuksessa 10 parhaan yrityksen joukkoon Suomessa. Meille asiakaskokemus on kaikki kaikessa – mikään ei ole meille tärkeämpää. Me haluamme tulla tunnetuksi epäkimuranttina vakuutusyhtiönä, jonka kanssa on helppoa ja sujuva asioida, sanoo Ifin henkilöasiakkaista vastaava maajohtaja Timo Harju.

Hyvä kehitys jatkui myös asiakasuskollisuudessa.

– Tämä ei ole meille yllätys, sillä asiakaspysyvyytemme on ollut viime vuodet huikealla tasolla. Asiakkaamme myös suosittelevat palvelujamme mielellään. Tyytyväisimpiä meihin ovat asiakkaamme, jotka ovat kohdanneet vahinkoja. He kokevat järjestään saaneensa meiltä erinomaista palvelua, Harju kertoo.

If on petrannut palveluaan myös kuluneen vuoden aikana. Asiakaspalvelu on nykyisin auki viikon jokaisena päivänä ainoana vakuutusyhtiönä, mikä on kerännyt kiitosta asiakkailta. Digitaalisissa palveluissa If on ollut pitkään vakuutusalan edelläkävijä, ja tänä vuonna käyttöön tuli uusi If Mobiili -applikaatio.

–Kiitos asiakkaamme, että äänestitte meidät vakuutusyhtiöiden ykköseksi. Olemme otettuja tästä kunniasta. Tämä on meille myös tunnustus siitä, että teemme oikeita asioita. Työskentelemme jatkossakin sen eteen, että asiakkaamme arki on epäkimuranttia, sanoo Harju.

Asiakkuusindeksi 2019 -tutkimuksessa mitataan suomalaisten yritysten asiakaskokemusta ja asiakasuskollisuutta kahdeksalta eri toimialalta.