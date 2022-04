Asiantuntijan neuvot siitepölyallergian hoitoon

Siitepölykausi on Suomessa varsin pitkä, sillä se alkaa kevättalvella ja jatkuu pitkälle syksyyn. Pähkinäpensas ja leppä ovat jo kukkineet Suomessa jonkin aikaa. Huhti-kesäkuussa koivu, keskikesällä heinät ja heinäkuusta myöhäiseen syksyyn pujo.



Hoitoa sinne, missä oireet ovat



Taipumus siitepölyallergiaan on perinnöllistä. Siitepölyallergisen yleisvointi voi allergia-aikana olla nuutunut, mutta onneksi allergisia oireita voi lievittää tehokkaasti. Siitepölyallergian hoidossa tärkeintä on oireiden mukainen hoito. Allergiaoireiden hoito kannattaakin aloittaa paikallisesti sieltä, missä oireet ovat.



Tyypillisimmin oireet alkavat nenästä ja silmistä. Nuhaan, aivasteluun, nenän kutinaan ja tukkoisuuteen auttavat kortisoninenäsuihke ja antihistamiinitabletit. Jos vaivanasi on silmien ärsytys ja punoitus, kokeile allergiasilmätippoja ja antihistamiinia.



– Allergiaoireita kannattaa aluksi hoitaa paikallisesti: jos vaivana on vain nuha, kannattaa ensin testata nenäsuihketta – jos vain silmät kutisevat, on hyvä kokeilla silmätippoja. Jos paikallishoito ei auta riittävästi, ota lisäksi antihistamiinitabletti. Käytä antihistamiinitabletteja myös silloin, jos kärsit useista allergiaoireista, Yliopiston Apteekin proviisori Jonna Antikainen sanoo.

Siitepöly voi pahentaa myös astman ja atopian oireita. Astmaatikon ja atoopikon onkin hyvä varmistaa, että lääkärin määräämä resepti on voimassa.



– Myös lääkkeettömät vaihtoehdot auttavat allergian hoidossa ja voivat tukea lääkehoitoa. Nämä voivat olla tarpeen esimerkiksi raskauden ja imetyksen aikana. Myös samanaikainen muu lääkitys voi olla este suun kautta otettavien allergialääkkeiden käytölle. Näissä tapauksissa apu voi löytyä nenähuuhtelukannusta ja lääkkeettömistä nenäsumutteista, Antikainen neuvoo.