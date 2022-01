Asiantuntijan vinkit suoliston hyvinvointiin

Suolistossa elää tuhansia bakteereita – sekä hyviä että huonoja. Paksusuolen bakteerit tuottavat yhdisteitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi immuunipuolustukseen, aineenvaihduntaan ja aivojen toimintaan.

Suolistobakteerit saattavat vaikuttaa välittäjäaineiden muodostumiseen ja sitä kautta myös mielen hyvinvointiin. Esimerkiksi onnellisuushormoni serotoniini ja noradrenaliini ovat välittäjäaineita, joiden vähenemisen tiedetään liittyvän masennukseen.



Näin pidät vatsan tyytyväisenä



1. Ruoki hyviä bakteereja

2. Käytä tarvittaessa kuitulisää

3. Pureskele kunnolla

4. Pidä ateriarytmi tasaisena

5. Vältä napostelua

6. Juo vettä aterioiden välissä

7. Kokeile apteekin entsyymivalmisteita

8. Vältä stressiä

9. Muista maitohappobakteerit

10. Liiku riittävästi



Ruokaa suuhun ja suolistoon



Hyvinvoivan suoliston perustana on terveellinen ja monipuolinen ruokavalio. Suolisto rakastaa hedelmiä, kasviksia ja täysjyväkuituja, joita aikuisen tulisi saada vähintään 35 grammaa päivässä. Tarvittaessa voi käyttää monipuolisen ruokavalion tukena kuitulisää.

Hapatetuilla maitotuotteilla ja kuitupitoisilla ruuilla, tulee ruokkineeksi myös hyviä suolistobakteereja. Punainen liha, kovat maitorasvat sekä sokeri lisäävät huonojen suolistobakteerien määrää, joten niiden vähentäminen ruokavaliosta on suositeltavaa.



– Yhtä tärkeää on muistaa, miten syö. Rauhallinen pureskelu ja syljestä erittyvät ruoansulatusentsyymit tekevät ruoasta vatsalle helpommin käsiteltävää. Ruoansulatusta edistävät entsyymivalmisteet sopivat esimerkiksi raskaiden aterioiden jälkeen, pureskeluvaikeuksiin ja ikääntyville, proviisori Paula Hägg Yliopiston Apteekista kertoo.



Säntillisyyttä ja tasapainoa vatsalle



Vatsa kiittää, kun syö säännöllisesti ja noin viisi ateriaa päivässä. Liian raskaita aterioita on syytä välttää myöhään illalla, sillä yöllä suoliston toiminta hidastuu ja tuhti ruoka vatsassa häiritsee nukkumista. Lisäksi veden tasainen juominen pitkin päivää on tärkeää suoliston toiminnalle – noin kaksi litraa on aikuisille suositeltava vesimäärä.



Vatsan kannalta on tärkeää huolehtia myös riittävästä levosta, sillä stressi on suoliston vihollinen. Kehon erittämät stressihormonit vaikuttavat suolistobakteerien toimintaan ja ärsyttävät suolistoa.



– Maitohappobakteereja esiintyy suolistossa luontaisesti. Jos suoliston bakteeritasapaino muuttuu äkisti, vatsa saattaa reagoida muutoksiin ärhäkästikin. Vatsaa voi helliä silloin tai muulloinkin käyttämällä esimerkiksi monipuolisia S.boulardii-valmisteita, Hägg jatkaa.