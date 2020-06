Asiointiliikenne rajan yli lisää tartuntariskiä länsirajalla – hakeudu koronatestiin matalalla kynnyksellä

Rakennustyömailla todettu useita tautirypäitä Suomessa – koronaepidemian torjuntaa tehostettava työmailla 30.6.2020 13:51:45 EEST | Tiedote

Suomessa rakennustyömailla on todettu useita tautirypäitä. Koska rakennustyömailla työskentelee monista maista lähtöisin olevia työntekijöitä, jotka usein majoittuvat ahtaasti ja liikkuvat työmaalta toiselle, on koronaepidemian torjuntaan kiinnitettävä erityistä huomiota. Tartuntojen torjunta rakennustyömailla tapahtuu samalla tavalla kuin muuallakin yhteiskunnassa. Lähtökohtana on, että sairaana ei saa tulla työpaikalle. Työnantajan on syytä päivittää työmaan vaarojen selvitys ja riskien arviointi koronatilanne huomioiden sekä ohjeistaa työntekijöitä. Lähikontaktien minimoiminen, käsihygienia, työvälineiden ja sosiaalitilojen puhdistus, työmaan siisteys ja riskiarvioon perustuva henkilökohtaisen suojainten käyttö sekä mahdollisen yhteismajoituksen siisteys ja hygieniajärjestelyt torjuvat taudin leviämistä. Omaehtoisessa karanteenissa minimoitava lähikontaktit Omaehtoista karanteenia on syytä noudattaa, mikäli työntekijä tulee Suomeen ulkomailta. Vain Baltian maista, Norjasta, Tanskast