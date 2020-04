Asokodit ja Recover Nordic yhteistyöhön vesi- ja palovahinkojen hoidossa

Asuntosäätiö Asumisoikeus Oy (Asokodit) ja vahinkosaneerauksia sekä korjausrakentamisen palveluja tarjoava Recover Nordic Oy ovat aloittaneet yhteistyön Asokotien kiinteistöjen vahinkotilanteiden osalta. Yhteistyöllä varmistetaan, että kiinteistöjen vahinkotilanteissa, kuten vesi- ja palovahingoissa, kartoitus- ja korjaustyöt suoritetaan mahdollisimman nopealla aikataululla.

– Olemme otettuja Recover Nordicissa syntyneestä luottamuksesta työhömme ja ammattitaitoomme, joka johti Asokotien kanssa laajaan yhteistyösopimukseen, iloitsee Recover Nordicin myyntipäällikkö Kari Ämmälä.

Recover Nordic vastaa jälkivahinkojen torjuntatöistä kaikissa Asokotien kiinteistöissä ympäri Suomen. Nopea, ympäri vuorokauden toimiva hälytysvalmius edesauttaa jälkivahinkojen minimoinnissa. Esimerkiksi vesivahingoissa vauriot kartoitetaan mahdollisimman pian vahingon tapahduttua ja mahdolliset purku- sekä kuivaustyöt toteutetaan ripeällä aikataululla.

– Kiinteistön omistajana meillä on vastuu ja velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistö ja sen rakenteet ovat kunnossa sekä asuinkelpoisia. Kiinteistössä sattunut vahinko on aina ikävä asia, joka lähes poikkeuksetta vaikuttaa asumiseen korjaustöiden aikana. Yhteistyökumppani on tällöin tärkeässä roolissa, jotta voimme taata asukkaillemme turvalliset ja terveelliset olosuhteet myös vahingon keskellä. Voimme luottaa siihen, että Recover Nordicin ammattilaiset hoitavat työt nopeasti ja laadukkaasti, kertoo Asokotien teknisen isännöinnin tiimiesimies Timo Helvelahti.