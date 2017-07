11.7.2017 08:00 | Assemblin Oy

Assemblin ja Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse yhteistyöhön – Yrjönkatu 30 sai uuden huolto- ja ylläpitokumppanin.

Assemblin on valittu Helsingin Yrjönkatu 30:ssä sijaitsevan kiinteistön ylläpitokumppaniksi. Vastaamme kiinteistön taloteknisistä huolloista- ja ylläpidosta, etähallinnasta ja ulkoalueiden hoidosta.

Assemblinin asiakkaana on mahdollista saada kaikki palvelut ammattitaidolla saman katon alta, sillä palvelumme kattavat koko kiinteistön elinkaaren. Tämä on asiakkaan kannalta niin kokonaistaloudellista, helppoa kuin myös huoletonta.

Talossa toimii Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) joka on Suomen vanhin DI- ja arkkitehtijärjestö. Yhdistys on ruotsinkielisten diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja teekkareiden verkosto. Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevassa kiinteistössä on lisäksi mm. hotelli, ravintoloita, kokoustiloja sekä Lilla Teatern.