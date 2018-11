Assemblin Oy:ssä kolme positiivista kvartaalia

Assemblinilla on Suomessa takana päin nyt kolme positiivista kvartaalia.

1-9/2018 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut 1-9 / 2017):

Liikevaihto 36,3 M € (36,9 M €) milj. euroa

Käyttökate 0,5 M € (-1,8 M €) milj. euroa

Tilauskanta 35,6 M € (32,2 M €)



Vt. toimitusjohtaja Magnus Erikssonin kommentti

Assemblinilla on Suomessa takana päin nyt kolme positiivista kvartaalia. Totesin meidän vuoden 2018 puolivuotiskatsauksessa heinäkuussa, että olemme saavuttaneet tämän tuloksen tekemällä paljon töitä, ratkaisuja ja muutoksia toimintoihimme. Kaiken tämän tekemisemme lähtökohtana ovat meidän asiakkaat ja heidän tarpeensa.

Viimeisen puolentoistavuoden aikana olemme onnistuneet saavuttamaan lyhyen ajan tavoitteemme sitoutuneen henkilökuntamme ansiosta.

Onnistumisten takana ovat meidän loistavat tiimimme ja myös se, että olemme rekrytoineet joukkoomme taitavia uusia osaajia ja tiimipelaajia. Rakennamme yritykseemme kestävää työkulttuuria, jossa jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa, osallistua ja kehittyä. Tietysti kolmeen positiiviseen kvartaalimme on vaikuttanut myös suotuisa markkinaympäristö, mutta tilauskantamme vahvuuden taustalla on osaaminen talossamme.

Vuotta 2018 on jäljellä vielä muutama kuukausi ja sen vietämme tiiviisti asiakkaitamme palvellen kaikissa liiketoiminnoissamme. Haluamme rakentaa yrityksestämme entistä paremman työpaikan työntekijöillemme sekä kehittää yrityskulttuuristamme talotekniikka-alan parhaan. Keskitymme toimimaan nyt ja tulevaisuudessa entistäkin asiakaslähtöisemmin.