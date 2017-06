Assemblin vahvistaa konsernijohtoaan

30.6.2017 08:20 | Assemblin Oy

Petter Håkanson aloitti Assemblinin uutena toimitus- ja konsernijohtaja kesäkuun 1. päivänä. Hän siirtyi tähän tehtävään Bravidasta, jossa hän kuului johtoryhmään 12 vuoden ajan vastuualueinaan liiketoiminnan kehittäminen, IT ja viestintä. Assemblin vahvistaa nyt konsernijohtoaan kahdella toimialalta kokemusta omaavalla henkilöllä.

Philip Carlsson on nimitetty talousjohtajaksi. Philip Carlsson on koulutukseltaan ekonomi. Hän työskentelee talousjohtajana Coromaticilla, joka on johtava pohjoismainen tietokonesalien ja suojattujen virransyöttöratkaisujen toimittaja. Hän työskenteli aikaisemmin Ernst & Youngilla taloudellisena neuvonantajana erikoisalanaan yrityskaupat ja rakennemuutokset. Sitä ennen hän toimi tilintarkastajana. Philip aloittaa uudessa tehtävässään viimeistään joulukuussa. Hänen edeltäjänsä vt. talousjohtaja Elisabeth Mattisson jää yrityksen palvelukseen joksikin ajaksi.

Åsvor Brynnel on nimitetty viestintäpäälliköksi. Hän työskentelee nykyään Coor Service Managementin viestintä- ja kestävän kehityksen päällikkönä. Tämä yritys on johtava pohjoismainen kiinteistönhoitopalveluiden tuottaja. Hän on koulutukseltaan ekonomi sekä työskennellyt useissa pörssinoteeratuissa kiinteistöalan yrityksissä ja talousviestintään erikoistuneena viestintäkonsulttina. Åsvor aloittaa viimeistään joulukuussa. Hän seuraa Assemblinista muualle siirtyvää Anne Veiksaarta.

Konsernin johtoon kuuluvat myös Fredrik Althin (Assemblin Elin toimitusjohtaja), Lennart Petersson (Assemblin VS:n toimitusjohtaja), Håkan Ekvall (Assemblin Ventilationin toimitusjohtaja), Torkil Skancke Hansen (Assemblin Norgen toimitusjohtaja) ja Magnus Eriksson (Assemblin Finlandin vt. toimitusjohtaja).