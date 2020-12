Assemblinille LVIS-toteutus YIT:n As Oy Vantaan Helokkiin

Kahden erillisen kerrostalon muodostama asunto-osakeyhtiö Vantaan Helokki valmistuu YIT:n toimesta Vantaan Leinelään. Hyvien kulkuyhteyksien varrelle rakentuva kerrostaloyhtiö on talotekniikaltaan moderni ja pohjaratkaisuiltaan toimiva kokonaisuus. Vantaan Helokin LVIS-urakat toteuttaa Assemblin Oy.

YIT:n ja Assemblinin pitkä yhteistyö LVIS-kokonaistoimituksissa saa hyvää jatkumoa 63-asunnon As Oy Vantaan Helokissa. Yhteistyötä on vahvistanut nopeat vasteajat, erinomainen viestintä ja selkeät vastuualueet. Vantaan Helokin rakentaminen on aloitettu joulukuussa 2020 ja se valmistuu vuoden 2021 aikana.

-As Oy Vantaan Helokin kodit ovat paitsi hyvin varustettuja, mutta sijaitsevat myös hyvien liikenneyhteyksien varrella, rauhallisessa miljöössä. Me YIT:llä uskomme, että toimivassa kaupungissa arjen palvelut ja toiminnot ovat saavutettavissa 15 minuutissa kävellen, pyöräillen tai julkisella liikenteellä. Helokki on hyvä esimerkki tällaisesta sujuvasta asumisesta ja arjesta, kertoo YIT:n tuotantopäällikkö Petri Pyhäjärvi.

Vantaan Helokkiin valmistuu 63 asuntoa, joiden yhteenlaskettu asuinhuoneistoala on 3068 m². Yhtiössä on kaksi erillistä 5-kerroksista rakennusta, joissa kummassakin yksi porrashuone ja pihalla lämmittämätön varastorakennus. Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee asuntoyhtiön yhteistiloja ja teknisiä tiloja. Huoneistojen koko vaihtelee 25 m²– 91 m² välillä ja osassa asunnoista on myös huoneistokohtainen sauna sekä lasitettu parveke.

As Oy Vantaan Helokin LVIS-ratkaisut toteutetaan modernisti ja ne vastaavat myös tulevaisuuden tarpeisiin. Asunnot on varustettu nykyaikaisella ja energiatehokkaalla lämmöntalteenotolla varustelulla huoneistokohtaisella ilmanvaihdolla, jonka ilmamääriin asukas voi itse vaikuttaa. Asunnoissa on myös nykymääräysten mukainen asuntokohtainen kylmän ja lämpimän veden mittaus. Asunto-osakeyhtiössä on huomioitu myös sähköautot; kiinteistön autopaikoista kahdeksan varustetaan sähköautonlatauslaitteilla.

Kuva: Havainnekuva As Oy Vantaan Helokki, YIT.