Assemblinin vuosiraportti - tiivistelmä toimintavuodesta 2019

Vuosi 2019 oli Assemblinille hyvä ja työntäyteinen: kasvua tuli 12,3 prosenttia, tilauksia saatiin 11,3 miljardin Ruotsin kruunun edestä, tulos parani 28,9 prosenttia ja kassavirta oli vahva.

Toimitus- ja konsernijohtajan kommentit

Vahva lopetus hyvälle vuodelle

Markkinaosuudet kasvussa

Assemblin kasvatti yhä markkinaosuuksiaan ja kasvoi vuoden aikana 12,3 prosenttia. Siitä 8,3 prosenttiyksikköä oli orgaanista ja 3,7 prosenttiyksikköä yrityskaupoista tulevaa kasvua. Luvut antavat aihetta ylpeyteen. Assemblinin liikevaihto on nyt 10 miljardia Ruotsin kruunua, ja orgaanisen kasvun jatkumista lupailee ennätyksellinen tilauskantamme, joka oli vuodenvaihteessa 8 478 (6 971) MSEK. Orgaanista kasvua lisäsi myös viiden uuden toimipisteen perustaminen. Meillä on siis varaa olla valikoivia, kun etsimme mahdollisia ostettavia kohteita. Strategian mukaisesti pyrimme ostamaan kohteita, joilla on vahva kyky tehdä voittoa ja joiden yrityskulttuuri vastaa omaamme. Kokemustemme mukaan oikeantyyppisen yrityksen integrointi on helpompaa ja se tukee nopeammin omaa kannattavuuttamme. Vuonna 2019 tunnistimme useita tällaisia kohteita Norjassa ja Ruotsissa. Yhteensä ostimme yhdeksän yritystä, joiden arvioitu vuosiliikevaihto ylittää 500 miljoonaa Ruotsin kruunua. Samalla toivotimme tervetulleeksi joukon uusia asiakkaita, työntekijöitä ja toimittajia.

Kannattavuus keskiössä

Koko vuoden kannattavuus nousi 5,2 prosenttiin (4,5) ja oikaistu liikevoitto (EBITA) 516:een (401) miljoonaan Ruotsin kruunuun. Kasvua selittävät osittain kannattavuusohjelman myönteiset vaikutukset, joiden on tosin määrä näkyä täysimääräisinä vuonna 2020. Ohjelmaan sisältyvistä toimista voidaan mainita kannattamattomien toimipisteiden lakkauttaminen ja yleiset kustannussäästöt. Lisäksi olemme parantaneet sisäistä valvontaa ja ohjausta. Tästä voidaan tehdä kaksi tärkeää päätelmää: ohjelma on saatu jalkautettua hyvin koko organisaatiossa, ja toteutetut toimenpiteet ovat olleet oikeita. Olemme selkeästi oikealla tiellä pitkän aikavälin kannattavuustavoitteiden saavuttamisessa. Kannattavuusohjelmasta koitui myös kertaluonteisia kuluja, jotka rasittivat EBITA-tulosta. Ohjelman kaikki kulut on nyt kirjattu.

Ulkopuolinen luottoluokitus ja joukkovelkakirjalainan onnistunut listaaminen

Assemblin laski joulukuussa liikkeelle senior-ehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan (senior secured notes) päästäkseen Euroopan institutionaalisille pääomamarkkinoille. Joukkovelkakirjalainan nimellisarvo on 250 miljoonaa euroa, ja se on menestyksekkäästi listattu. TISE (CI) - markkinapaikalla. Haluan tässä yhteydessä toivottaa myös uudet rahoittajat tervetulleeksi Assembliniin. Pyrimme olemaan avoimia ja avuliaita kaikkia sidosryhmiä kohtaan, joten olettehan yhteydessä, jos herää kysymyksiä. Ennen listaamista pyysimme luottoluokitukset kolmelta riippumattomalta luokituslaitokselta (Standard & Poor’s, Moody’s ja Fitch), jotka antoivat Assemblinille luottoluokitukset B, B+ ja B2. Ne vahvistavat käsitystä Assemblinista vakaana ja kehityskelpoisena asennusyhtiönä.

Kassavirta edelleen vahva

Kassavirta on Assemblinille tärkeä painopistealue, ja se jatkui vahvana myös vuonna 2019. Kassa ja käyttämättömät luottolimiitit olivat vuodenvaihteessa suuruudeltaan yhteensä 857 MSEK, joten maksuvalmius ja ostovalmius olivat hyvät.

Näkymät

Pohjoismaiden huolto- ja asennusmarkkinoiden näkymät ovat yleisesti yhä vakaat. Kysyntä on pysynyt suurena varsinkin Ruotsissa ja Norjassa. Suurimmat yleiset kasvutekijät ovat julkisten tilojen, asuntojen ja toimitilojen korjaus- ja perusparannustarpeet sekä varsinkin sairaala- ja infrastruktuuri-investoinnit. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen taas vauhdittaa investointeja uusiutuviin energianlähteisiin ja sähköautojen lataukseen Pohjoismaissa. Assemblinilla on ollut vahva orgaanisen kasvun kausi, ja suuren tilauskannan sekä markkinaennusteiden perusteella odotamme kasvun jatkuvan. Vuoden 2020 ensisijaisena painopistealueena on silti yhä kannattavuuden vahvistaminen. Tavoite on selkeä: Assemblinin tulee olla asiakkaiden, henkilöstön ja omistajien näkökulmasta alan paras asennusyhtiö.

Tukholmassa helmikuussa 2020

Mats Johansson

Assemblinin toimitusjohtaja ja konsernijohtaja.

