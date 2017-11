Astradan kustannus- ja kannattavuuslaskentajärjestelmä vahvemmin Suomen markkinoille

Ketterä, nopea ja helppokäyttöinen ohjelmisto Bilotin portfolioon.

Vuonna 2005 perustettu analytiikan pioneeri Bilot ja ruotsalainen ohjelmistoyritys Astrada ovat solmineet strategisen yhteistyösopimuksen. Tiedolla johtamisen, asiakaskokemuksen sekä verkkokaupan suunnittelija ja toteuttaja Bilot Consulting Oy toimii jatkossa yksinoikeudella kustannus- ja kannattavuuslaskentajärjestelmä Astrada5:n edustajana Suomessa ja Puolassa. Yhtiöllä on näissä maissa yli 150 asiakasta. Kannattavuuslaskenta ja -analytiikkaratkaisuja Bilot on toimittanut erityisesti valmistavaan teollisuuteen, tukku- ja vähittäiskauppaan sekä logistiikkaan.

”Halusimme Astrada5:n portfolioomme, koska olemme jo kauan sitten tunnistaneet tarpeen modernille työkalulle, jossa kustannusten allokointien mallintaminen on yksinkertaista ja johon pystytään rakentamaan yhden ja saman ratkaisun sisään kompleksisiakin materiaalikulutus- ja kustannusmalleja. Lisäksi tärkeitä tekijöitä ovat houkutteleva hinnoittelumalli sekä yhtiön vahva sitoutuminen asiakkuuksiin ja ratkaisun kehittämiseen. Astrada5 on kauan kaivattu vastaus asiakkaidemme tarpeisiin”, Bilotin hinnoittelu- ja kannattavuusohjausliiketoiminnasta vastaava Samuli Sikanen kertoo.

Astrada5 on moderni ohjelmisto, jossa kaikki liiketoiminnan osa-alueet voidaan mallintaa yhden järjestelmän sisään asiakas- ja tuotekohtaisen tuloslaskelman muodostamiseksi. Tämä tuo näkyville, mitkä tekijät vaikuttavat liiketoiminnan kannattavuuteen tai kannattamattomuuteen. Ohjelmisto simuloi ja auttaa ymmärtämään myös visuaalisesti liiketoimintamuutosten kustannus- ja kannattavuusvaikutuksia asiakkaan syöttämien muuttujien perusteella. Parempi kustannus- ja kannattavuusymmärrys tuo kilpailuetua koko liiketoiminnan kehittämiseen, muun muassa hinnoitteluun ja toimintojen kustannustehokkuuden parantamiseen sekä kannattavuuden optimointipäätöksiin.

”Tunnistimme tarpeen edistykselliselle kannattavuuslaskentaohjelmistolle jo 90-luvulla liiketoimintakonsultteina toimiessamme. Lähtökohtanamme on aina ollut mahdollisimman dynaaminen ja asiakaslähtöinen ratkaisu asiakkaan tuotto- ja kustannusvirtojen mallintamiseksi. Kehitämme työkaluamme jatkuvasti, mikä näkyy uusimman versiomme modernissa käyttöliittymässä ja monipuolisissa toiminnallisuuksissa. Reagoimme nopeasti asiakkaidemme tunnistamiin kehitystarpeisiin”, Astradan toimitusjohtaja Tomas Bandmann kertoo.

Astrada5 on kustannustehokas, ja sen käytettävyys sekä käyttöönoton nopeus ovat omaa luokkaansa. Järjestelmää käyttävät muun muassa Outokumpu, Alfa Laval ja Volvo Trucks, joiden lisäksi se on käytössä myös muualla tuotanto- ja prosessiteollisuudessa sekä esimerkiksi pankki- ja rahoitussektorilla, tukkuliiketoiminnassa ja terveydenhoitoalla. Astrada5 soveltuu kaiken liiketoiminnan työkaluksi, ja sen lisensointimalli mahdollistaa käyttöönoton taloudellisesti niin suurissa kuin pienissä yrityksissä.

”Me Astradalla olemme innoissamme yhteistyöstä Bilotin kanssa! Heillä on mutkaton, avoin, asiakaslähtöinen ja ammattimainen liiketoimintakulttuuri. Uskomme, että Astrada5 sopii erinomaisesti Bilotin tuoteportfolioon ja on hyvä täydennys asiakkaiden BI-ratkaisuihin Suomen ja Puolan markkinoilla”, Bandmann jatkaa.

Bilot on vuonna 2005 perustettu ohjelmistotalo ja kasvuyritys. Bilot toteuttaa asiakkailleen raskaan sarjan kokonaisratkaisuja ja huomisen liiketoimintaympäristöjä jo tänään. Bilot tunnetaan kyvystään tunnistaa merkittävimmät innovaatiot sekä valmiudesta toteuttaa ne äärimmäisen laadukkaasti. Bilot on henkilöstön omistuksessa, ja sen toimipisteet sijaitsevat Helsingin Ruoholahdessa sekä Puolan Poznanissa. Yrityksen liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 120 henkilöä Suomessa ja Puolassa.

Astrada AS on ruotsalainen ohjelmistoyritys, joka on kehittänyt kustannus- ja kannattavuusohjaustyökalun nimeltä Astrada5. Vuonna 2002 perustettu Astrada keskittyy kustannus- ja kannattavuuslaskentajärjestelmien kehittämiseen, järjestelmäratkaisuihin, järjestelmien käyttöön ja tehokkaisiin päivitysprosesseihin. Astrada5:n avulla voit laskea muun muassa toimintojen, tuotteiden ja asiakkaiden kustannuksia ja kannattavuuksia tukemaan päätöksentekoa hinnoittelussa, toiminnan kustannustehokkuuden kehittämisessä, liiketoiminnan suunnittelussa ja strategisessa liiketoiminnan kehittämisessä. Astradalla on useita asiakkaita muun muassa tuotanto-, tukku-, pankki- ja terveydenhuoltoalalla. Astrada on Microsoftin, Oraclen ja Qlikin kumppani. Astradan liikevaihto on 2,5 MEUR, ja yhtiö työllistää 20 asiantuntijaa.