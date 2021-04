AstraZenecan koronarokotteen keskeytystä alle 65-vuotiailla jatketaan – THL arvioi keskeytyksen vaikutuksia rokotusohjelmaan

Jaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) linjaa, että AstraZenecan Vaxzevria-koronarokotetta ei edelleenkään anneta alle 65-vuotiaille. Syynä ovat rokotetuilla Euroopassa havaitut erittäin harvinaiset veren hyytymishäiriöt, joiden yhteyttä AstraZenecan rokotteeseen Euroopan lääkevirasto EMA pitää mahdollisena.

”65 vuotta täyttäneillä ja sitä vanhemmilla rokotuksia jatketaan, sillä heillä ei ole havaittu lisääntynyttä riskiä saada erittäin harvinaisia veren hyytymishäiriöitä rokotuksen jälkeen. Ikääntyneillä vakavan koronavirustaudin riski on moninkertainen nuorempiin verrattuna. Itse koronavirustautiin liittyy lisäksi merkittävä veren hyytymishäiriöiden riski, joka kasvaa iän myötä”, kertoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Varovaisuusperiaatteen vuoksi AstraZenecan rokotetta ei kuitenkaan anneta niille 65 vuotta täyttäneille, jotka ovat aikaisemmin sairastaneet aivolaskimotukoksen eli sinustromboosin tai hepariinihoitoon liittyvän trombosytopenian eri verihiutaleniukkuuden (HIT).

THL:n linjaus on yhtenevä Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän tiistaina tekemän suosituksen kanssa.

Euroopan maissa on ilmoitettu AstraZenecan koronarokotteen saaneilla tavallista enemmän erittäin harvinaisia veren hyytymishäiriöitä. Euroopan lääkevirasto EMA totesi 7.4.2021, että yhteys hyytymishäiriöiden ja AstraZenecan koronarokotteen välillä on mahdollinen. Häiriöt ovat erittäin harvinaisia, Euroopassa noin yksi 100 000:tta rokotettua kohti.

Suomessa on todettu kolme tapausta yhteensä lähes 250 000:lla AstraZenecan koronarokotteen saaneella. Kaikki potilaat ovat olleet alle 65-vuotiaita, ja oireet ovat ilmenneet kahden viikon kuluessa rokotteen antamisesta. Muiden hyytymishäiriöiden tai verisuonitukosten lisääntymistä rokotetuilla ei ole havaittu.

Alle 65-vuotiaiden rokotussarjan jatkamista muilla rokotteilla selvitetään

Niillä 65 vuotta täyttäneillä, jotka ovat saaneet ensimmäisen rokoteannoksen AstraZenecan rokotetta, rokotussarjaa voidaan jatkaa AstraZenecan rokotteella.

Tutkimustietoa eri rokotteiden antamisesta ensimmäisellä ja toisella rokotuskerralla odotetaan saatavaksi myöhemmin. Jo nyt muita koronarokotteita voidaan käyttää toisen rokoteannoksen antamiseen niille alle 65-vuotiaille, joilla toisen rokoteannoksen antaminen tulee ajankohtaiseksi lähiviikkojen kuluessa.

THL arvioi rokotussarjojen jatkamista parhaillaan.

Janssenin rokotteen käyttöönotto viivästyy

Rokotevalmistaja Janssen ilmoitti tiistaina 13.4., että yhtiön koronarokotteen toimitukset EU-maihin on keskeytetty toistaiseksi. Rokote on saanut Euroopan komission myöntämän myyntiluvan 11.3., mutta rokotetta ei ole toistaiseksi toimitettu käyttöön EU-maissa.

Yrityksen tietojen mukaan syynä toimitusten keskeytykseen on, että Yhdysvalloissa Janssenin rokotteen saaneilla on todettu yhteensä kuusi epäiltyä veren hyytymishäiriötä. Kaikkiaan Janssenin rokotteen on saanut Yhdysvalloissa 6,8 miljoonaa ihmistä. Sekä Janssenin että AstraZenecan koronarokotteet ovat adenovirusvektorirokotteita.

Yhdysvaltain ja Euroopan lääkeviranomaiset arvioivat tilannetta.

THL arvioi käyttörajoitusten vaikutuksia rokotusohjelmaan

AstraZenecan rokotteen käytölle asetetut rajoitukset voivat aiheuttaa koronarokotusten edistymiseen useamman viikon viivästymisen. Myös Janssenin rokotteen viivästyminen voi vaikuttaa rokotuskattavuuden nousuun, jos rokotteiden Suomeen saapuminen siirtyy myöhemmäksi.

THL arvioi parhaillaan, miten rokotusohjelman hidastuminen vaikuttaa koronaepidemian aiheuttamaan tautitaakkaan ja väestön terveyteen ja hyvinvointiin. Tavoitteena on, että rokotuksia jatkamalla vähennetään epidemian aiheuttamaa tautitaakkaa, estetään kuolemia ja eliniän menetystä sekä turvataan terveydenhuollon kantokykyä. Arvion tuloksista kerrotaan heti arvion valmistuttua.

”Väestön riittävä rokotussuoja estää koronaepidemian aiheuttamaa sairaalahoidon tarvetta ja kuolemantapauksia. Suomen epidemiatilanne on viimeisten viikkojen kuluessa parantunut, mutta epidemian kiihtymisen riski on edelleen huomattava”, THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen toteaa.

Uusia koronatautitapauksia on todettu Suomessa viimeisen 14 vuorokauden kuluessa 5858. Sairaalahoidossa oli 13.4. yhteensä 183 potilasta, joista teho-osastolla 38. Tautiin on menehtynyt Suomessa yhteensä 896 ihmistä. Epidemialla on myös muita haitallisia vaikutuksia väestön terveyteen ja hyvinvointiin sekä laajemmin koko yhteiskunnan toimintaan.

