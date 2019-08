Asuinrakentamisen taso pysynyt ennätyskorkeana Helsingissä

Rakentamisen kokonaisvolyymi pysyi Helsingissä korkealla tasolla myös vuoden toisella neljänneksellä. Asuntoja valmistui ennätyksellisen paljon. Asuntorakentaminen on ollut yhtä mittavaa viimeisen vuoden ajan ja on merkittävästi korkeammalla tasolla kuin vuosikymmeniin.

Kesäkuun lopussa oli rakenteilla 9 995 asuntoa. Vuoden toisella neljänneksellä aloitettiin 2 090 asunnon rakentaminen, valmistui 1827 asuntoa ja rakennuslupia myönnettiin 2 672 asuntoa varten. Luvuissa ovat mukana uustuotanto, laajennukset ja käyttötarkoituksen muutokset.

”Valtakunnallisesta rakentamisen tilanteesta poiketen asuntorakentaminen Helsingissä jatkuu erittäin voimakkaana. Erityisen ilahtunut voi olla myönnettyjen rakennuslupien korkeasta tasosta. Sen perusteella voidaan odottaa asuntorakentamisen tason pysyvän korkeana jatkossakin”, toteaa apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Rakennuslupien määrä viime vuosien tahdissa

Asuntotuotannon rakennuslupia myönnettiin uustuotantoon ja laajennuksiin poikkeuksellisen paljon vastaaviin vuosineljänneksiin nähden, noin 199 330 kerrosneliötä. Myös valmistuneiden asuntojen kerrosala on erittäin suuri, 112 325 neliötä, ja asuntoja alettiin rakentaa merkittävästi ensimmäistä neljännestä enemmän, yhteensä 145 892 neliötä.

Kokonaisuudessaan asuin- ja toimitilaa on rakenteilla yhteensä 1.29 miljoonaa kerrosneliötä uustuotantona ja laajennuksina. Vaikka toimitiloja on edelleen paljon rakenteilla, vuoden 2019 aikana on nähtävissä selkeää hiljentymistä edelliseen vuoteen verrattuna. Toimitiloja alettiin rakentaa 62 005 kerrosneliötä, rakennuslupia myönnettiin 89 704 kerrosneliötä varten ja valmistui 42 848 kerrosneliötä.

Vuoden 2019 aikana Helsingissä on alkanut yhteensä 3 379 asunnon rakentaminen, valmistunut 3 278 asuntoa sekä myönnetty lupia yhteensä 4 226 asunnon rakentamiseksi.