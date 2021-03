Asukkaat äänestävät Vaasan seudun joukkoliikenne Liftin ulkoasun

Invånarna röstar om Vasaregionens kollektivtrafik Liftis layout 17.3.2021 10:00:00 EET | Tiedote

Vasa stad och Korsholms kommun bildar en ny regional kollektivtrafik som planeras och utvecklas tillsammans med invånarna för att bli fungerande. Nu får invånarna rösta om Vasaregionens kollektivtrafik Liftis layout via webbplatsen vasa.fi. Förslag kan lämnas in under tiden 17–19.3.2021.