Asumisoikeusasioiden neuvottelukunnan lausunto Petteri Orpon hallituksen ohjelman eräistä yhteiskunnan tukemaa asuntotuotantoa koskevista linjauksista

Valtakunnallinen asumisoikeusasioiden neuvottelukunta:

Perjantaina 16. kesäkuuta julkistettuun Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan sisältyy mm. näin kuuluvat kirjaukset:

”Hallitus vähentää yhteiskunnan tukemaa ARA-asuntotuotantoa hallitusti.” (s. 121)

”Vähennetään hissi- ja esteettömyysavustusten määrää.” (s. 122)

”Ei myönnetä tukia uusille asumisoikeuskohteille.” (s. 123)

Asumisoikeusasioiden neuvottelukunta on huolissaan pitkäaikaisista vaikutuksista, joita mainittujen kirjausten toteuttamisesta seuraisi.

Yhteiskunnan tukema ARA-tuotanto on tehokkain keino tuottaa kohtuuhintaista asumista. Tuen vähentäminen johtaisi siihen, että kohtuuhintaisten asuntojen saatavuus jäisi entistä kauemmaksi niiden tarpeesta.

Uusien asumisoikeuskohteiden tuotannon tukemisesta luopuminen vaikuttaisi vastoin hallitusohjelmaan kirjattua suhdannepoliittista vastasyklisyyden tavoitetta. Erityisesti suurimmissa kaupungeissa uudiskohteet sisältyvät korttelikokonaisuuksiin, joihin on suunniteltu monipuolisesti muitakin rahoitusmuotoja, tyypillisimmin omistusasumista sekä vapaarahoitteista ja valtion tukemaa vuokra-asumista. Rahoitusmuotojakaumasta on usein sovittu maankäyttösopimuksissa. Tyypillistä on, että korttelikokonaisuuden muodostavat hankkeet ovat riippuvaisia toisistaan siten, että yhdenkin hankkeen kariutuminen estää muiden hankkeiden rakentamisen. Mikäli asumisoikeustoimija joutuu vetäytymään tällaisesta hankkeesta, uutta toimijaa vapautuvalle tontille voi olla vaikea löytää, ja joka tapauksessa monimutkainen järjestely siihen liittyvine lukuisine sopimuksineen on neuvoteltava uusiksi. Tästä aiheutuu helposti vuoden-parin viive, joka kasvattaa kaikkien hankkeiden kustannuksia, ja jollaisia tässä suhdannetilanteessa tulisi kaikin keinoin välttää.

Asumisoikeusasumisen matala pääomavaatimus sekä talo- ja asuntotyyppien monipuolisuus tekevät siitä erinomaisen vaihtoehdon hyvinkin erilaisissa elämäntilanteissa ja sosioekonomisessa asemassa oleville ihmisille. Asumisoikeusasuntojen rakentaminen tekee asuinalueen asukasrakenteesta moninaisen ja ehkäisee tehokkaasti segregaatiokehitystä. Tämä alueiden eriytymiskehitys on voimistuva ilmiö ja näkyy tyypillisesti huono-osaisuuden keskittymisenä pienelle alueelle. Asumisoikeusasumisen kaltaista, todistetusti tehokasta keinoa segregaation ehkäisemiseen ei tulisi jättää käyttämättä.

Maamme väestö ikääntyy. Sekä inhimillisistä syistä että kansantalouden kannalta on tavoiteltavaa, että kotona pystyy asumaan mahdollisimman pitkään. Hallitusohjelmaan kirjattu aie vähentää hissi- ja esteettömyysavustuksia toimii tätä tavoitetta vastaan.

Sen tarkempi arvioiminen, mitä vaikutuksia muun ohessa edellä mainittujen hallitusohjelmakirjausten toteuttamisella olisi, vaatii aikaa. Asumisoikeusasioiden neuvottelukunta ilmaisee tässä vaiheessa huolensa näistä vaikutuksista ja palaa asiaan, kun arviot ovat tarkentuneet.