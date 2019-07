Asumisoikeusmarkkinat eivät hiljene heinäkuussa

Asokotien toimitusjohtaja Jari Riskilän mukaan asumisoikeusasuntojen kauppa käy myös loma-aikana, koska asiakkaat arvostavat kohtuuhintaisia asuntoja ja vakaata hintakehitystä.

Heinäkuu on tunnetusti melko hiljaista aikaa asuntomarkkinoilla, kuten monessa muussakin suhteessa. Suomen sanotaan menevän kiinni. Tilanne on toinen asumisoikeusasumisessa. Asomarkkinoilla kysyntä ei sula edes kuumimpana lomakautena.

Kauppaa hiljentää hieman vain se, että vaihtuvuus on heinäkuussa todella vähäistä. Tämän vuoden luku on vielä auki, mutta viime kesänä heinäkuun vaihtuvuus oli niinkin pieni kuin 1,21 %, mikä vastaa 14,5 %:n vuotuista vaihtuvuutta. Vain joulukuun 11,2 %:n vuosivaihtuvuutta vastaava lukema oli alhaisempi. Asumisoikeusasunnoista vallitsee krooninen niukkuus, ja alhaisen vaihtuvuuden myötä tarjonta jää aina vaan kauemmaksi kysynnästä.

Kysyntää selittää kaikkein eniten asumisen kustannukset. ARAn asuntomarkkinaselvityksen mukaan esimerkiksi pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat ovat lähes kolmanneksen kalliimmat kuin asoasuntojen vastikkeet.

Myös muualla Suomessa asoasumisen kustannukset ovat selvästi edullisemmat kuin vapaarahoitteisen vuokra-asumisen kustannukset. Kasvukeskuksissa asoasuntojen vastikkeet ovat lähes poikkeuksetta jopa halvemmat kuin ARA-vuokra-asuntojen vuokrat. Asokodeilla vastikkeisiin useimmiten sisältyy myös vesimaksu.

Asoasuntojen etuna on myös se, että suuri kysyntä ei nosta hintoja, kuten vapaarahoitteisessa asumisessa. Asumisoikeusmaksut on laissa sidottu hankintahintaan ja vastikkeet määräytyvät omakustannusperiaatteen mukaan. Asumiskustannukset pysyvät siis turvallisesti ennakoitavina suhdanteista riippumatta.

Asumisoikeusmarkkinoilla eletään tällä hetkellä muutenkin hyviä aikoja. Kun suhdanne omistusasuntotuotannossa on selkeästi hiipumassa, se tarkoittaa urakkahintojen madaltumista valtion tukemissa asumisoikeus- ja vuokratalohankkeissa.

Rakentamisen hinta näkyy omakustannusperiaatteen mukaan suoraan asukkaiden maksamissa asumiskustannuksissa. Edullisemmat urakkahinnat tarkoittavat matalampia asumisoikeusmaksuja ja vastikkeita.

Madaltuvat urakkahinnat edistävät myös uusien kohteiden käynnistymistä, kun yhä useampi hanke mahtuu ARAn määrittelemään hintaraamiin. Asohankkeille on viime vuosina saatu jälleen myös erinomaisia tontteja. Asokodeillekin on nousemassa kohteet muun muassa Kruunuvuorenrantaan ja Sompasaareen keskelle kehittyvää Helsinkiä.

Asumisoikeusmarkkinat voivat siis tällä hetkellä, myös keskellä kesää, oikein hyvin. Haasteena on oikeastaan vain näiden asuntojen riittävyys niitä haluaville. Asumisoikeusjärjestelmän kehittäminen on kirjattu uuteen hallitusohjelmaan, eli odotettavissa on toivottavasti jopa toimintaedellytysten paranemista.

Samoin hallitusohjelmaan on nostettu valtion tuotantotuen kehittäminen, mikä sekin edistää asoasumista. Jokainen uusi asoasunto vahvistaa järjestelmän merkitystä asuntomarkkinoilla, ja jokainen uusi kohtuuhintainen asunto palvelee asukkaiden tarpeita, joihin jatkuvasti kallistuvat vapaarahoitteiset asuntomarkkinat eivät kykene vastaamaan.