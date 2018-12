Asunto myydään keskimäärin kolmessa kuukaudessa

Asuntokaupat saatiin vuonna 2018 päätökseen Suomessa keskimäärin 95 päivässä. Vaihtelu on kuitenkin suurta. Nopeimmillaan asunto vaihtaa omistajaa parissa viikossa sen myyntiin laittamisesta, mutta keskimäärin myynti ottaa aikaa esimerkiksi Helsingissä 57 päivää (Kiinteistömaailman välittämät kohteet 41 päivää), Kotkassa 124 päivää (Kiinteistömaailman välittämät kohteet 105 päivää), Naantalissa 97 päivää (93) ja Sotkamossa 155 päivää (122). Asunto-osakkeiden kaupan sähköistyminen lyhentää kaupan valmisteluihin kuluvaa aikaa ensi vuodesta alkaen.

KVKL hintaseurantapalvelun mukaan käytettyjen asuntojen kaupat syntyivät Suomessa vuonna 2018 keskimäärin 95 päivässä. Luvussa ei ole mukana uudiskohteiden kauppoja. Kiinteistömaailman välittämien asuntojen kauppa-ajat ovat maan keskiarvoja lyhyemmät: valtakunnan keskiarvo vuonna 2018 on 82 päivää.

"Moni kiinteistönvälittäjä nostaa sosiaalisen median kanavilla ja muissakin viesteissään mielellään esiin tarinoita, joissa uusi omistaja löytyi huippunopeasti. Vähemmälle huomiolle jäävät ne ihan tavalliset tapaukset, joissa kauppa syntyy useiden kuukausienkin työn tuloksena. Odotukset voivat siksi helposti mennä väärille urille: nopeat kaupat ovat monesti toivottu juttu, mutta elävässä elämässä myyntiin täytyy usein varata aikaa", sanoo toimitusjohtaja Misa Roito Kiinteistömaailma Tampere Ratinasta.

"Tavallista on se, että ostaja on saattanut kyllä käydä tutustumaan asuntoon jo ensimmäisillä myyntiviikoilla, mutta pystyy tekemään eri syistä ratkaisuja esimerkiksi parin kuukauden päästä", Roito kuvaa. Tampereella kaikkien vanhojen asuntojen keskimääräinen myyntiaika tänä vuonna on ollut 71 päivää, ja Kiinteistömaailma välittämissä kohteissa se on 62 päivää.

Kiinteistömaailman keskimääräistä nopeampia myyntiaikoja selittää aktiivisen myyntityön lisäksi myös mahdollisuus valita kauppatavaksi Tarjouskauppa. Tilastojen mukaan Tarjouskaupalla tehtyjen asuntojen myyntiajat ovat erityyppisissä asunnoissa perinteisellä kauppatavalla tehtyjä lyhyemmät.



Sähköinen asuntokauppa nopeuttaa kaupan valmistelua

Nopeimmillaankin asuntokauppa vie nykyisin vähintään pari viikkoa. Vaikka ostaja ja myyjä kohtaisivatkin toisensa heti kohteen tultua myyntiin, vie kauppaprosessin valmistelu eli asiakirjojen hoito sekä kaikille osapuolille sopivan kaupantekotilaisuuden ajankohdan löytyminen pankista jopa viikkoja.



Vuoden 2019 alusta alkaen vaiheittain sähköiseen huoneistotietojärjestelmään siirtyvät taloyhtiöiden osakeluettelot mahdollistavat asunto-osakkeiden kaupan sähköisesti, ilman pankissa käyntiä.



"Kaupanteko nopeutuu merkittävästi, kun ostajan ja myyjän ei tarvitse sovittaa aikataulujaan yhteen tavatakseen pankin konttorissa yhdessä kiinteistönvälittäjän kanssa. Aikaa säästyy myös, kun jatkossa ei ole paperisia osakekirjoja, jotka pitäisi noutaa ja toimituttaa pankin holveista konttoreihin", kuvaa muutosta Kiinteistömaailma Oy:n kehityspäällikkö Rikhard Sjöberg.



Lisätietoa asunto-osakekaupan sähköistymisestä on luettavissa: https://www.kiinteistomaailma.fi/huoneistotietojarjestelma

Esimerkkejä erityyppisten kohteiden keskimääräisistä myyntiajoista Suomessa vuonna 2018 (käytetyt asunnot, ei uudiskohteita)

Helsinki, kerrostaloasunnot 50 vrk (Kiinteistömaailman välittämät kaupat 33 vrk)

Oulu, kerrostaloasunnot 70 vrk (Kiinteistömaailman välittämät kaupat 44 vrk) Vantaa, rivitaloasunnot 71 vrk (Kiinteistömaailman välittämät kaupat 55 vrk) Kuopio, rivitaloasunnot 86 vrk (Kiinteistömaailman välittämät kaupat 60 vrk)

Jyväskylä, omakotitalot 109 vrk (Kiinteistömaailman välittämät kaupat 97 vrk)

Mikkeli, omakotitalot 140 vrk (Kiinteistömaailman välittämät kaupat 101 vrk)

Lähde: KVKL hintaseurantapalvelu ja Kiinteistömaailma

