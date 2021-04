Asuntojen hinnat kääntyivät yllättäen nousuun useissa kaupungeissa: Kartta näyttää, miten hinnat kehittyvät postinumeroalueellasi

Jaa

Teknologiayhtiö Reaktorin uudistunut Kannattaako kauppa -palvelu näyttää koko Suomen asuinalueiden hintakehityksen. Korona-aikana hintojen nousu ulottuu kasvukeskusten ulkopuolelle.

Asuntojen hintojen vuosia jatkunut laskuputki katkesi viime vuonna useilla asuinalueilla Suomessa. Postinumeroalueita, joilla hinnat kääntyivät nousuun, löytyy esimerkiksi Porista, Lappeenrannasta ja Raumalta.

”Viime vuosi oli hintakehityksen ja vaihtelun suhteen poikkeuksellinen. Esimerkiksi Helsingin kantakaupungin perinteikkäiden alueiden rinnalle on ilmestynyt muitakin kovia nousijoita – ehkäpä osittain koronavuoden myötä”, kertoo Reaktorin tekoälysuunnittelija Henrik Aalto. Tiedot perustuvat Reaktorin kehittämään Kannattaako kauppa -palveluun, johon voit tutustua tästä linkistä.

Pääkaupunkiseudulla nousijoita ovat muun muassa Oulunkylä, Malminkartano, Vattuniemi ja Tikkurila. Sen sijaan esimerkiksi Kaartinkaupungissa, Eirassa ja Etu-Töölössä hinnat nousivat vähemmän.

”Positiivista kehitystä on tapahtunut pitkin Suomea. Vallitseva viesti usein on, että hinnat nousevat vain kasvukeskuksissa, mutta nyt nousseita alueita löytyy myös esimerkiksi pohjoisesta, kuten Sodankylästä”, Aalto sanoo.

Tilastollinen tekoälymalli paikkaa puuttuvia kauppatietoja

Kannattaako kauppa -palvelu näyttää asunto-osakkeiden arvioidun keskihinnan ja sen muutoksen vuonna 2020 lähes jokaisella suomalaisella postinumeroalueella. Palvelu käyttää Tilastokeskuksen avointa dataa vuosilta 2010–2020.

Tilastollinen malli arvioi alueiden keskihintaa toteutuneiden kauppojen lisäksi demografian, kuten tulo- ja koulutusastejakauman sekä työpaikka- ja kiinteistötietojen, perusteella. Se pohjautuu tilastollisiin menetelmiin, jotka pystyvät arvioimaan hinnanmuutoksen myös haja-asutusalueille, joissa kauppoja on vuositasolla vähän — ja joita valtaosa postinumeroalueista on.

”Kun kauppoja on vähän ja hintataso on epävarma, muutokset voivat olla sattumaa. Mallissa on paneuduttu erityisesti epävarmuuden hallintaan ja ilmaisemiseen”, Aalto kuvailee.

Vuonna 2015 perustetun Kannattaako kauppa -palvelun tilastomallia on uudistettu huomattavasti.

”Käytämme nyt laajasti hyväksi demografiatietoja ja keskitymme trendien suhteen erityisesti muutokseen vuodesta 2019, mikä antaa ajantasaiseman ja tarkemman kuvan asuntomarkkinan sosiaalimaantieteellisestä kehityksestä. Aiemmin laskimme trendiä useamman vuoden yli tasoitettuna.”

Palvelu eroaa muista vastaavanlaisista myös muun maussa siten, että ennustemalli on saatavilla avoimena lähdekoodina. Reaktorin asiantuntijat kertovat tarkemmin palvelun taustalla olevasta tekoälymallista tässä blogikirjoituksessa.

Vuoden 2020 arvioidut nousijat ja laskijat:

Top 10 nousijat:

Verkkosaari, Helsinki, 7280 €/m² Otaniemi, Espoo, 5290 €/m² Santahamina, Helsinki, 5730 €/m² Kaijonharju-Linnanmaa, Oulu, 1840 €/m² Tapiola, Espoo, 5820 €/m² Kivistö, Vantaa, 4230 €/m² Keskussairaala-alue-Tiilimäki, Pori, 1300 €/m² Härmälä-Rantaperkiö, Tampere, 2940 €/m² Upinniemi, Kirkkonummi, 1620 €/m² Veromiehenkylä, Vantaa, 2910 €/m²

Top 10 laskijat: