Asuntokaupassa vilkkain toukokuu sitten vuoden 2012

Kiinteistömaailman Pulssi 2.6.2021

Suomen suurin kiinteistönvälittäjä Kiinteistömaailma teki toukokuussa 2021 yhteensä 1274 käytettyjen ja uusien asuntojen sekä kiinteistöjen kauppaa, mikä on 52 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Kasvun vahva veturi oli pääkaupunkiseutu: Helsingissä kauppoja tehtiin 71 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten toukokuussa.



Kiinteistömaailman asuntomyymälät tekivät toukokuussa 2021 yhteensä 1274 käytettyjen ja uusien asuntojen ja kiinteistöjen kauppaa, kun vastaava luku vuosi sitten oli 840 kauppaa. Kasvua syntyi siten 52 prosenttia vuodentakaiseen vastaavaan kuukauteen verrattuna. Edelliskuun tavoin tavanomainen vuodentakaisvertailu ei kuitenkaan ole mielekäs. Keväällä 2020 korona iski asuntokauppaankin hiljentäen sitä selvästi huhti-toukokuun ajaksi. Kuvaavampaa vertailu onkin viimeisen kymmenvuotiskauden muihin toukokuihin. Se kertoo, että kokonaiskauppamäärillä mitattuna yhtä hyvää toukokuuta saa hakea ketjun historiasta lähes kymmenen vuoden takaa.



Käytettyjen asuntojen osuus toukokuun 2021 kauppamäärästä oli 1142 kappaletta, uudiskohteiden 132 kappaletta.



”Muutama ilmiö nousee kevään asunto- ja kiinteistökaupoissa esiin. Ensinnäkin, vaikka kaksiot sekä kolmiot muodostavat kauppamääriltään isoimman ryhmän ja kaikissa muissakin asuntotyypeissä kauppamäärät ovat kasvaneet, on kasvu kuitenkin ollut suhteessa voimakkainta isoimmissa eli yli viiden huoneen asuntoissa. Näin on ollut koko alkuvuonna ja erityisesti nyt toukokuussa”, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n data-analyytikko Tony Korkala.



”Toiseksi, yhä useampi asiakas haluaa asuntonsa myynnin kauppatavaksi tarjouskaupan. Myös kiinnostus tarjouskauppojen seurantaan on suorastaan räjähdysmäisessä kasvussa verkkopalvelussamme. Toukokuussa käynnissä olevien tarjouskauppojen seuraajiksi kirjautui yli 5000 ihmistä, mikä on yli tuplat tavanomaiseen ajankohtaan nähden”, Korkala sanoo.



Tarjouskaupan suosion kasvusta katso erillinen tiedote viime viikolta: https://www.kiinteistomaailma.fi/tiedotteet/omakotitalojen-tarjouskauppa-lisaantynyt-merkittavasti-tana-kevaana



”Kolmanneksi, vaikka vahvaa asuntokaupan kasvua on nähty monilla paikkakunnilla, on Helsinki meidän tilastoissamme kasvun veturi. Siellä kasvu oli keskimääräistäkin voimakkaampaa, toukokuussa peräti 71 prosenttia”, Korkala summaa.



