Asuntolainojen marginaalit pysyivät alhaalla kesäkuussa – edullisin marginaalitarjous pääkaupunkiseudulla on 0,50 prosenttia

Etua on vuonna 2008 perustettu suomalainen lainavertailuyritys, joka on Alma Media Oyj:n tytäryhtiö. Palvelun tavoitteena on tarjota kuluttajille kilpailukykyiset lainatarjoukset vaivattomasti ja auttaa kuluttajaa arjen raha-asioissa. Etua on Finanssivalvonnan hyväksymä asuntoluottovälittäjä ja yritykselle on myönnetty Avainlippu merkkinä suomalaisesta työstä.