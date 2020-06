Asuntomarkkinakatsaus kesäkuu 2020: Toukokuussa vanhojen asuntojen kauppamäärät jäivät 31,2 % edellisvuodesta

Vanhoja asuntoja myytiin toukokuussa 31,2 % vähemmän kuin vuosi sitten. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne näkyi siis kauppamäärissä edelleen selvästi. Vanhojen asuntojen kauppoja tehtiin kuitenkin toukokuussa 16,3 % enemmän kuin huhtikuussa.

Kumulatiivisesti tarkasteltuna tammi–toukokuussa vanhoja asuntoja on myyty Suomessa 11,5 % vähemmän kuin viime vuonna.

”Toukokuu oli synkkä kuukausi kauppamäärien suhteen normaaliin toukokuuhun verrattuna. Positiivista on kuitenkin se, että kauppamäärät kasvoivat toukokuussa 16,3 % huhtikuuhun verrattuna, mikä on suurempi kauppamäärien kasvu kuin vuosi sitten toukokuussa. Viime vuonna kauppamäärät kasvoivat toukokuussa 14,0 % edeltävään kuukauteen verrattuna,” Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Anu-Elina Hintsa sanoo.

Vanhojen asuntojen kauppamäärät laskivat toukokuussa Helsingissä 31,7 %, Espoossa 24,7 % ja Vantaalla peräti 46,3 % edellisvuoden toukokuuhun verrattuna. Kehitys oli samansuuntainen muuallakin: Tampereella kauppamäärät laskivat 45,1 %, Turussa 31,7 %, Kuopiossa 29,0 %, Oulussa 19,0 % ja Jyväskylässä 39,0 %.

Myyntiajat lyhentyneet kerrostaloissa sekä pääkaupunkiseudulla kaikissa asuntotyypeissä

Vanhojen kerrostaloasuntojen myyntiajat ovat lyhentyneet: toukokuussa vanha kerrostaloasunto kävi Suomessa kaupaksi keskimäärin 2 päivää nopeammin kuin vuosi sitten toukokuussa. Pääkaupunkiseudulla kaikkien asuntotyyppien myyntiajat lyhenivät toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna: kerrostaloasunnot myytiin 2 päivää, rivitaloasunnot 3 päivää, omakotitalot 15 päivää nopeammin kuin vuosi sitten.

”Erityisesti pääkaupunkiseudun lyhentyneet myyntiajat kertovat siitä, että kysyntää asunnoille on ja kohteet käyvät pääkaupunkiseudulla hyvin kaupaksi. Koska markkinoilla on normaalia kevättä vähemmän kohteita, kiinnostus myynnissä olevia asuntoja kohtaan on suurta ja kohteista käydään myös normaalia kovempaa kilpailua”, Hintsa sanoo.

Neliöhinnat jatkoivat nousua

Vanhojen kerrostalokaksioiden neliöhinnat nousivat Suomessa toukokuussa keskimäärin 4,0 % (+117 €) vuoden takaiseen verrattuna. Kaksioiden neliöhinnat nousivat Helsingissä 5,6 % (+293 €), Espoossa 7,0 % (+271 €), Tampereella 2,2 % (+65 €), Turussa 5,3 % (+137 €), Oulussa 0,2 % (+4 €), Kuopiossa 5,2 % (+120 €), Porissa 13,4 % (+178 €), Jyväskylässä 0,9 % (+18€) ja Kouvolassa 20,8 % (+227 €). Neliöhinnat laskivat toukokuussa vuoden takaisesta Vantaalla 0,3 % (-10 €) ja Lahdessa 0,8 % (-15 €).

Uusia asuntolainoja nostettiin huhtikuussa edellisvuotta vähemmän

Huhtikuussa 2020 kotitaloudet nostivat asuntolainoja 1,4 mrd. euron edestä, mikä on 10,8 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Asuntolainojen kanta oli huhtikuun lopussa 100,9 mrd. euroa ja sen vuosikasvu 2,8 %. Kotitalouslainoista oli huhtikuun lopussa kulutusluottoja 16,7 mrd. euroa ja muita lainoja 17,7 mrd. euroa. (Lähde: Suomen Pankki)

*Vanhat asunnot sisältävät kaikki vanhat kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitaloasunnot, mutta eivät tontteja, autotalleja tai loma-asuntoja. Luvut perustuvat KVKL:n ylläpitämään Hintaseurantapalveluun, johon suurimmat välitysliikkeet toimittavat kauppatietonsa.

