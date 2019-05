Asuntomarkkinakatsaus toukokuu 2019: Omakotitalokauppa on käynyt tänä vuonna vilkkaana Varsinais-Suomessa

Toukokuun asuntomarkkinakatsauksessa tarkastelemme Varsinais-Suomen asuntokauppaa alkuvuoden (tammi–huhtikuu) 2019 aikana.

Omakotitalojen kauppa on käynyt kuluvana vuonna vilkkaana Varsinais-Suomessa, myyntiajat pidentyneet

Varsinais-Suomen alueella vanhojen asuntojen kauppamäärät ovat olleet kuluvana vuonna (tammi–huhtikuu) lähes samalla tasolla (-0,9 %) verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna, kun koko maan tasolla vastaava kehitys on ollut -0,0 % verrattuna viime vuoteen. Tarkastelemme katsauksessamme koko Varsinais-Suomea, Turkua ja Turun kehyskuntia yhdessä ja erikseen.

”Jos tarkastelusta otetaan pois Turku, ovat vanhojen asuntojen kauppamäärät Varsinais-Suomessa nousseet tammi–huhtikuussa 0,6 % vuoden takaisesta. Eli muualla Varsinais-Suomessa sijaitsevat asunnot ovat vaihtaneet omistajaa suhteellisesti vilkkaammin kuin Turussa”, Huoneistokeskus Turun myyntijohtaja Mikko Halme kertoo.

Vanhojen kerrostaloasuntojen kauppa on laskenut koko Varsinais-Suomessa Turun sisältäen alkuvuoden aikana (tammi–huhtikuussa) 1,6 % (-17 kpl). Vanhojen rivitaloasuntojen kauppa on samalla ajanjaksolla laskenut 6,1 % (-26 kpl) verrattuna viime vuoteen. Sen sijaan vanhat omakotitalot ovat käyneet kaupaksi Varsinais-Suomen alueella hyvin: omakotitalokauppa on tammi–huhtikuussa noussut 5,5 % (+25 kpl) verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna.

Varsinais-Suomen maakuntakeskuksessa Turussa vanhojen asuntojen kauppa on kuluvan vuoden tammi–huhtikuussa laskenut 2,5 % (-24 kpl) eli hieman muuta Varsinais-Suomea enemmän. Samoin vanhojen kerrostaloasuntojen kauppa on tammi–huhtikuussa laskenut viime vuodesta 1,1 %, (-8 kpl). Tämä saattaa selittyä sillä, että Turussa on tullut myyntiin runsaasti uudistuotantoa. Myös vanhojen rivitaloasuntojen ja omakotitalojen kauppa on käynyt Turussa hieman vaisusti; kauppamäärät ovat laskeneet tammi–huhtikuussa rivitaloissa 8,2 % (-10 kpl) ja omakotitaloissa 4,5 % (-6 kpl) vuoden takaisesta.

Turun kehyskunnat ja muu Varsinais-Suomi kiinnostavat asunnonostajia

Turun kehyskunnissa (Raisio, Kaarina, Masku, Lieto ja Naantali) kerrostalokauppa on ollut tammi-huhtikuussa pirteää.

”Vanhojen kerrostaloasuntojen kauppamäärät nousivat kehyskunnissa yhteensä 13 % (+18 kpl) vuoden takaisesta. Sen sijaan vanhojen rivitaloasuntojen kauppamäärät laskivat samalla jaksolla kehyskunnissa 11,8 % (-17 kpl) ja vanhojen omakotitalojen 6,5 % (-10 kpl). Kaikkien vanhojen asuntojen kauppamäärät laskivat siis kehyskunnissa tammi–huhtikuussa yhteensä 2 % (-9 kpl) verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna”, Halme kertoo.

”Koska koko Varsinais-Suomessa omakotitalokauppa on noussut, mutta Turussa ja kehyskunnissa laskenut, tarkoittaa se sitä, että omakotitalokauppaa on tehty tänä vuonna suhteessa eniten Varsinais-Suomen pienemmillä paikkakunnilla. Varsinais-Suomessa omakotitaloja ostetaan vähän kauempaakin, jos liikenneyhteydet ovat kunnossa ja hinta kohdillaan”, Halme toteaa.

Turun kehyskunnista asuntokauppa on tänä vuonna ollut vilkkainta Raisiossa ja Maskussa. Naantalissa vanhojen asuntojen kauppa on kuluvan vuoden tammi–huhtikuussa laskenut -20,6 % (-20 kpl) verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna. Kaarinassa vastaava kehitys oli -4,9 % (-7 kpl), Raisiossa +15,3 % (+18 kpl), Liedossa -10 % (-2 kpl) ja Maskussa +7,7 % (+2 kpl). Raision hyvää alkuvuotta selittää erityisesti vanhojen kerrostaloasuntojen vilkas kauppa (+26,9 %, +14 kpl).

”Kehyskunnissa ja kauempana sijaitsevissa kodeissa ostajia kiinnostavat erityisesti maltillinen hintataso, Turun telakan läheisyys ja parantuneet kulkuyhteydet Turkuun. Nämä yhdessä ovat saattaneet vaikuttaa kuntien, kuten Raision ja Maskun, positiiviseen asuntokauppamäärien kehitykseen tänä vuonna. Kehyskuntien asunnot kiinnostavat erityisesti perheellisiä”, Halme sanoo.

Kerrostaloasuntojen neliöhinnat nousussa Varsinais-Suomessa – myyntiajat pidentyneet kaikissa asuntotyypeissä

Vanhojen kerrostaloasuntojen neliöhinnat ovat nousseet Varsinais-Suomessa yhteensä 7,3 % (158 €) tammi–huhtikuussa verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna, kun koko maassa muutos oli 3,5 % (98€). Vanhojen omakotitalojen neliöhinnat ovat vastaavalla ajanjaksolla laskeneet 2,4 % (42 €) ja vanhojen rivitaloasuntojen 1,4 % (26 €).

”Turussa vanhojen kerrostaloasuntojen neliöhinnat ovat tammi–huhtikuussa nousseet 7,2 % ja muualla Varsinais-Suomessa samalla ajanjaksolla lähes yhtä paljon, 6,9 %, verrattuna vastaavaan jaksoon viime vuonna”, Halme kertoo.

Vanha kerrostaloasunto on mennyt kuluvana vuonna kaupaksi Varsinais-Suomessa keskimäärin 70 päivässä, kun koko maassa luku on ollut 78 päivää. Kerrostaloasuntojen myyntiajat ovat pidentyneet viidellä päivällä verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuosi sitten, kun koko maassa myyntiajat ovat lyhentyneet kahdella päivällä. Vanhojen omakotitalojen myyntiajat ovat olleet Varsinais-Suomessa tammi–huhtikuussa keskimäärin 130 päivää (+12 päivää vuodesta 2018) ja vanhojen rivitaloasuntojen myyntiajat keskimäärin 102 päivää (+12 päivää vuodesta 2018).

Huhtikuun asuntomarkkina: huhtikuu oli vilkas kuukausi asuntokaupoilla erityisesti Helsingissä, Kuopiossa ja Joensuussa

Vanhojen asuntojen kauppamäärät nousivat Suomessa huhtikuussa yhteensä 0,8 % verrattuna viime vuoden huhtikuuhun. Vanhojen asuntojen kauppamäärät nousivat Helsingissä 4,9 %, Espoossa 4,1 %, Turussa 0,6 %, Kuopiossa 7,5 %, Joensuussa 5,0 % ja Kouvolassa 4,4 %. Vanhojen asuntojen kauppamäärät laskivat huhtikuussa vuoden takaiseen verrattuna Vantaalla 0,7 %, Tampereella 4,7 %, Porvoossa 7,0 %, Porissa 18,6 % ja Lahdessa 9,1 %.

”Vanhojen asuntojen kauppamäärät ovat tällä hetkellä (tammi–huhtikuussa) Suomessa viime vuoden tasolla (0,0 %). Suhteessa eniten vanhojen asuntojen kauppa on tammi–huhtikuussa vilkastunut vuoden takaiseen verrattuna Joensuussa (+13,7 %) ja Espoossa (+7,7 %), sen sijaan esimerkiksi Lahdessa (-8,2 %) ja Tampereella (-4,7 %) kauppa on käynyt vaisummin kuin vuosi sitten”, Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Anu-Elina Hintsa kertoo.

Tarkasteltaessa vanhojen kaksioiden neliöhintojen kuuden kuukauden liukuvaa keskiarvoa nousivat neliöhinnat Suomessa huhtikuussa yhteensä 2,9 %. Kaksioiden neliöhinnat nousivat Helsingissä 3,9 %, Vantaalla 1,7 %, Tampereella 1,7 %, Turussa 5,8 %, Kuopiossa 5,5 % ja Kouvolassa 5,2 %. Kaksioiden neliöhinnat ovat kuuden kuukauden liukuvaa keskiarvoa tarkasteltaessa laskeneet Espoossa 0,9 %, Porissa 8,5 % ja Lahdessa 4,3 %.

Maaliskuussa nostettiin uusia asuntolainoja saman verran kuin vuosi sitten

Kotitaloudet nostivat maaliskuussa 2019 uusia asuntolainoja 1,5 mrd. euron edestä, mikä on saman verran kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 0,81 % ja laskennallinen marginaali 0,79 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli maaliskuun 2019 lopussa 98 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 1,9 %. Kotitalouslainoista oli maaliskuun lopussa kulutusluottoja 15,8 mrd. euroa ja muita lainoja 17,4 mrd. euroa. (Lähde: Suomen Pankki)

*Vanhat asunnot sisältävät kaikki vanhat kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitaloasunnot, mutta eivät tontteja, autotalleja tai loma-asuntoja. Luvut perustuvat KVKL:n ylläpitämään Hintaseurantapalveluun, johon suurimmat välitysliikkeet toimittavat kauppatietonsa