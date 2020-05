Asuntomarkkinakatsaus toukokuu 2020: Huhtikuussa asuntokauppa hiljeni, mutta mökkikauppa veti hyvin

Vanhoja asuntoja myytiin vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana 5,4 prosenttia vähemmän kuin tammi–huhtikuussa vuosi sitten. Huhtikuun kauppamäärissä koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne näkyi selvästi – laskua edellisen vuoden huhtikuuhun tuli 33,7 %. Huhtikuussa loma-asuntokauppa kävi kuitenkin vilkkaana. Koko maan tasolla mökkikauppa kasvoi tammi–huhtikuussa 21,7 % vuoteen 2019 verrattuna.

Huhtikuussa vanhoja asuntoja myytiin Suomessa 33,7 % vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kumulatiivisesti tarkasteltuna tammi–huhtikuussa vanhoja asuntoja on myyty 5,4 % vähemmän kuin viime vuonna.

”Huhtikuu oli poikkeuksellinen kauppakuukausi – vanhojen asuntojen kauppamäärät laskivat kaksinumeroisin luvuin kaikissa kaupungeissa,” Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Anu-Elina Hintsa sanoo.

Kuopiossa lasku oli hiukan muita isoja kaupunkeja maltillisempaa. Vanhojen asuntojen kauppamäärät laskivat siellä 16,5 % edellisvuoteen verrattuna, kun esimerkiksi Helsingissä laskua oli vuoden takaiseen 31,7 %, Espoossa 33,3%, Vantaalla 39,6 %, Tampereella 29,9 % ja Turussa 44,7 %.

”Olettamuksemme oli, että myös vapaa-ajanasuntojen kauppa hiljenisi epävakaassa taloustilanteessa, mutta toisin kävi. Tammi-huhtikuussa mökkejä myytiin koko maan tasolla 21,7 % enemmän kuin vuosi sitten. Vilkkaimmat mökkikauppakuukaudet ovat kuitenkin kesä-elokuu, joten vielä on liian aikaista sanoa, tuleeko tästä vuodesta ennätyksellinen mökkikaupan suhteen vai tasaantuuko kehitys kesän edetessä. Alku ainakin oli erittäin vilkas,” Anu-Elina Hintsa sanoo.

”Syitä vilkkaana käyneen mökkikaupan takana on varmasti useita, mutta koronan aiheuttama poikkeustilanne ja kesän ulkomaanmatkojen peruuntuminen on varmasti saanut monet suomalaiset haaveilemaan omasta mökistä ja myös toteuttamaan haaveensa. Välittäjiemme mukaan mökeistä on tällä hetkellä suuri kysyntä ja monet perheet, jotka ovat miettineet mökin hankintaa jossakin vaiheessa tulevaisuudessa, ovat nyt ryhtyneet aktiivisesti etsimään itselleen sopivaa loma-asuntoa”, Hintsa sanoo.

Edelleen mökin tärkein kriteeri monelle on lyhyt etäisyys omasta kodista. Mökin toivotaan löytyvän enintään kahden tunnin ajomatkan päästä omasta kodista – mieluummin vielä lähempää. Lisäksi suurin osa ostajista toivoo mökiltä melko hyvää varustelutasoa. Siitä huolimatta kysyntää on tällä hetkellä kaikenlaisille mökeille.

”Loma-asunnoista löytyy hyvinkin erilaisia vaihtoehtoja ja kysyntää on niin muutaman kymmenen tonnin hintaisille kuivanmaan mökeille kuin tasokkaille kakkosasunnon tasoisille kiinteistöille”, Hintsa sanoo.

Neliöhinnat nousivat edelleen

Vanhojen kerrostalokaksioiden neliöhinnat nousivat Suomessa huhtikuussa keskimäärin 4,3 % (+124 €) vuoden takaiseen verrattuna. Kaksioiden neliöhinnat nousivat Helsingissä 5,2 % (+272 €), Espoossa 8,6 % (+329 €), Tampereella 3,9 % (+113 €), Turussa 1,4 % (+36 €), Oulussa 1,4 % (+30 €), Kuopiossa 9,5 % (+214 €), Porissa 23,8 % (+310 €), Lahdessa 0,6 % (+11€) ja Kouvolassa 15,5 % (+172). Neliöhinnat laskivat helmikuussa vuoden takaisesta Vantaalla 0,5 % (-27 €) ja Jyväskylässä 0,5 % (-11 €).

Uusia asuntolainoja nostettiin maaliskuussa edellisvuotta enemmän

Kotitaloudet nostivat maaliskuussa 2020 uusia asuntolainoja 1,7 mrd. euron edestä, mikä on 250 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli maaliskuun lopussa 100,7 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,7 %. Kotitalouslainoista oli maaliskuun lopussa kulutusluottoja 16,7 mrd. euroa ja muita lainoja 17,7 mrd. euroa. (Lähde: Suomen Pankki)

*Vanhat asunnot sisältävät kaikki vanhat kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitaloasunnot, mutta eivät tontteja, autotalleja tai loma-asuntoja. Luvut perustuvat KVKL:n ylläpitämään Hintaseurantapalveluun, johon suurimmat välitysliikkeet toimittavat kauppatietonsa.

Lisätietoja:

Anu-Elina Hintsa, liiketoimintajohtaja, Huoneistokeskus Oy

anu-elina.hintsa@huoneistokeskus.fi

puh. 050 482 3807