Asuntomarkkinoiden monipuolinen toimijakenttä tärkeää varmistaa - valtion roolia asuntopolitiikassa ei tule vahvistaa

Vuokralainen - milloin viimeksi tarkastit palovaroittimen toiminnan? 1.12.2020 08:09:38 EET | Tiedote

Pimeänä vuodenaikana ja erityisesti joulun aikaan kynttilöiden polttaminen asunnoissa lisääntyy. Tällöin on syytä kiinnittää erityistä huomiota myös paloturvallisuuteen. Kynttilöitä poltettaessa on huolehdittava, että niiden alusta on paloturvallinen eikä niiden läheisyydessä ole muuten herkästi syttyviä materiaaleja. Lisäksi on syytä huomioida, että kynttilöitä ei koskaan pidä jättää palamaan valvomatta.