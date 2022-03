Asuntomessualue Lounatuulesta Naantalissa tulee Suomen sydänturvallisin asuinalue

Vuosittain noin 3000 suomalaista saa sydänpysähdyksen sairaalan ulkopuolella. Sydänpysähdyksen sattuessa kriittinen tekijä on aika. Jokainen kulunut minuutti ennen hoidon aloittamista heikentää noin 10 prosentilla potilaan eloonjäämismahdollisuutta. Tilastojen mukaan Suomessa vain noin joka kymmenes sydänpysähdyksen saaneista selviytyy. Olennainen osa ensiapua on painelu-puhalluselvytys, mutta tehokkain tulos saavutetaan yhdistämällä painelu-puhalluselvytykseen defibrillaattorin käyttö. Defibrillaattorin nopea käyttöönotto sydänpysähdyksen yhteydessä voi nostaa selviytymisprosentin jopa yli 50:een.



”Suomessa ollaan defibrillaattorien määrässä vielä paljon esimerkiksi Ruotsia ja Tanskaa jäljessä. Lisäksi meillä laitteet ovat tähän asti olleet sijoitettuna sisätiloihin, kuten toimistoihin, kauppakeskuksiin ja liikuntatiloihin, mutta ulkotiloista tavallisilla asuinalueilla niitä ei vielä löydy” , kertoo Sydänturvan Teemu Piispanen ja jatkaa, että tulevaisuudessa potilaalla on paremmat mahdollisuudet selviytyä sydänpysähdyksestä, kun defibrillaattoreiden määrä myös ulkotiloissa kasvaa.

Asuntomessualueella Lounatuulessa laitteiden sijoittaminen keskeisille paikoille venesatamaan ja korttelikeräyspisteelle säästää arvokasta aikaa. Laitteet ovat maallikollekin helppokäyttöisiä ZOLL-defibrillaattoreita, jotka opastavat selkeästi käyttäjää. Säilytyksestä huolehtivat Claus Andersenin Polar-kaapit, jotka kestävät jopa 40 asteen pakkasta. Ilkivaltaa ehkäisee kaapin avauksen yhteydessä kuuluva hälytysääni. Hyvin valaistu kaappi näkyy pimeälläkin. Opasteet eri puolilla alueella parantavat defibrillaattorien löydettävyyttä. Defibrillaattorit on rekisteröity Suomen Elvytysneuvoston, Suomen Punaisen Ristin ja Suomen Sydänliiton hallinnoimaan defi.fi-rekisteriin. Rekisteristä laitteiden sijaintitieto siirtyy automaattisesti myös 112-sovellukseen, joten sen käyttäjät näkevät puhelimistaan lähimmän sydäniskurin sijainnin ja reitin sen luo.

”Messukävijöiden kannalta kaksi defibrillaattoria alueella ulkotiloissa tarkoittaa tietenkin entistäkin turvallisempaa tapahtumaa, mutta erityisen hieno uutinen on Lounatuulen tuleville asukkaille, joiden asuinalueesta tulee todella sydänturvallinen” iloitsee Asuntomessut Naantalissa -tapahtuman projektipäällikkö Timo Tirri. ”Messujen aikana kolmas defibrillaattori löytyy myös ensiapupisteeltä”, Tirri täydentää.

Asuntomessut Naantalissa Lounatuulen alueella Luonnonmaan saarella järjestetään 15.7.–14.8.2022

