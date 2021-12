Asuntopolitiikan kokonaisuudesta unohtui toimiva markkina

Valtioneuvosto on tänään julkaissut esityksen Asuntopoliittiseksi kehittämisohjelmaksi vuosiksi 2021-2028. Suomen Vuokranantajat on tyytyväinen siihen, että kehittämisohjelma on saatu viimein julki ja pohjaksi asuntopoliittiselle keskustelulle. Selonteon toimenpide-ehdotukset jäävät kuitenkin suppeiksi ja yksipuolisiksi. Asuntopolitiikan periaatteissa tunnistetaan toimivan ja monipuolisen asuntomarkkinan merkitys, mutta kehittämisehdotuksina tarjotaan lähinnä vain tuetun asuntokannan lisäämistä.

”Riittävän asuntotuotannon ja -tarjonnan takaamiseksi tarvitaan myös yksityisiä toimijoita", muistuttaa Sanna Hughes. Kuvassa asuntorakentamista Tampereen Santalahdessa. Kuva: Shutterstock / Ira Niva.

Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtajan Sanna Hughesin mielestä selonteossa unohdetaan toimivan asuntomarkkinan merkitys kohtuuhintaiseen asumiseen.



”Riittävän asuntotuotannon ja -tarjonnan takaamiseksi tarvitaan myös yksityisiä toimijoita. Selonteossa asuntopolitiikka typistyy lähinnä julkisesti tuetun asuntotuotannon tarkasteluun. Yksityiset vuokranantajat vastaavat kolmanneksesta Suomen vuokra-asuntotarjonnasta, mutta toimenpide-ehdotuksissa yksityisten tarjoamaa asuntotuotantoa halutaan ennemminkin rajata kuin kehittää. On sääli, että asiantuntijatyö ja tilannekuva on tältä osin sivuutettu.” Suomen Vuokranantajien mielestä on positiivista, että ohjelmassa halutaan edistää taloyhtiöiden energiaremontteja. Yhtenä keinona esitetään selvitettäväksi kotitalousvähennyksen laajentamista koskemaan taloyhtiön remonttikuluja. Sanna Hughes painottaa, että vastaavalla tavalla vuokranantajien verovähennysoikeus toimii kannustimena yksityisten vuokranantajien investoinneille. Vuokranantajien osalta ohjelmassa ollaan kuitenkin menossa pikemminkin päinvastaiseen suuntaan.



"Energiaremontteihin kannustaminen on erittäin tärkeää. On kuitenkin ristiriitaista, että samaan aikaan harkitaan vuokranantajien verovähennysoikeuden kiristämistä, mikä todennäköisesti vähentäisi vuokranantajien halukkuutta energiaremonttien tekoon." Ylipäätään vuokranantajien verovähennysoikeuden rajaaminen ja verotuksen kiristäminen olisi Hughesin mukaan haitallinen toimi suomalaisille asuntomarkkinoille. "Suomalaiset yksityiset asuntosijoittajat huolehtivat osaltaan riittävästä vuokra-asuntotarjonnasta, eikä sitä ole syytä verotuksen keinoin hankaloittaa.”

