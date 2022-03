Asuntosäätiö kehittää Hyvinkään Hangonsillan asuinaluetta yhdessä A-Kruunun ja YIT Suomen kanssa

Asuntosäätiön, A-Kruunun ja YIT Suomen yhteenliittymän suunnitelmassa luodaan monimuotoinen ja arkkitehtonisesti toimiva asuinalueen ydin Hyvinkään Hangonsiltaan. Hangonsillan kortteliin rakentuu 5–6-kerroksinen nauhamainen lamellikerrostalo ja kolme pistetaloa. Taloissa on monipuolinen asuntotarjonta: asumisoikeus-, vuokra- ja omistusasuntoja.

Kortteliin tulee suojaisa ja viihtyisä sisäpiha, josta avautuu näkymiä ympäristöön. Sisäpihalta on vaivattomat reitit ympäröiville kevyen liikenteen väylille. Suunnitelmassa esitetyt ratkaisut ottavat huomioon erityisesti ilmastonmuutokseen sopeutumisen. Hankkeen rakentaminen käynnistyy arviolta vuosien 2023–2024 aikana.

Asuntosäätiö rakennuttaa kortteliin noin 50 asumisoikeusasuntoa.

– Olemme iloisia päästessämme jatkamaan Hyvinkään Hangonsillan kehittämistä. Rakennutamme hyvien kulkuyhteyksien äärelle uusia asumisoikeusasuntoja erityisesti lapsiperheiden tarpeisiin. Astreankadun asumisoikeuskohteemme kodit ovat olleet erittäin haluttuja, mikä kannusti meitä lisäämään asumisoikeuskotikantaamme Hyvinkäällä, kertoo Asuntosäätiön hankekehitysjohtaja Katariina Haigh.

A-Kruunu rakennuttaa kortteliin noin 50 ARA-vuokra-asuntoa.

– Jo Hangonsillan ensimmäisessä vaiheessa panostimme laadukkaan asuntosuunnittelun lisäksi kohteen kaupunkikuvallisiin tekijöihin. Tässä kakkosvaiheessa keskityimme näiden lisäksi erityisesti kestävän kehityksen teemoihin, joista ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen näkyvät ehdotuksessamme monipuolisesti esimerkiksi aurinkovoimaloina, määräyksiä energiatehokkaampana rakentamisena sekä hulevesi- ja viherratkaisuina, jotka myös lisäävät piha-alueen viihtyisyyttä, kertoo A-Kruunu Oy:n toimitusjohtaja Jari Mäkimattila.

YIT Suomi toteuttaa korttelin vapaarahoitteiset asunnot.

– YIT:n perustehtävä on rakentaa toimivia ja kestäviä koteja ja elinympäristöjä kasvavissa kaupungeissa, jotta kestävästä asumisesta ja elämisestä tulee helppoa. Hyvinkään keskustan tuntumassa sijaitseva Hangonsilta on hyvä esimerkki tästä; alueella asuminen ja liikkuminen on vaivatonta ja palvelut, kuten lukio- ja opistorakennus Kipinä löytyvät läheltä, toteaa YIT Suomi Oy:n yksikönjohtaja Mikko Lempinen.

Arkkitehtuuri sitoo alueen yhteen

– Arkkitehtuuri on rauhallisen tyylikästä ja aikaa kestävää. Harjakattomuodot luovat tunnistettavan ja omaleimaisen ilmeen alueelle. Valitut materiaalit ja värit luovat kortteliin miellyttävää ulkotilaa ja mielenkiintoisia näkymiä sekä suojaisan sisäpihan, josta on luontevat reitit ympäröiville kevyen liikenteen kulkuväylille, kertovat Arco Arhitecture Company / Aihio arkkitehdit Oy:n arkkitehdit Juha Röysä ja Marko Niittynen.