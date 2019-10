Asuntosäätiö pienentää asumisen hiilijalanjälkeä aktiivisesti

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen tuo yleistä hyvää koko Suomelle, mutta Asuntosäätiön asukkaille se tuo myös pienemmät asumisen kustannukset. Yhtiö on toteuttanut viime vuosina mittavia hiilineutraalisuuteen tähtääviä toimenpiteitä.

- Olemme tehneet muun muassa Leanheatin kanssa systemaattista työtä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi kiinteistöjen energiankulutuksessa. Leanheat yhdistettynä uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettuun kaukolämpöön on mahdollistanut, että yhtiömme kiinteistökannassa on tiputettu CO2-päästöjä noin viisi miljoonaa kiloa vuodessa, kertoo energia-asioista vastaava kiinteistöpäällikkö Teemu Jalomäki.

Leanheat on täysin automaattinen ja itseoppiva järjestelmä, joka optimoi reaaliaikaisesti sekä yksittäisiä rakennuksia että kokonaisia rakennusryhmiä. Leanheat-lämmönsäätöjärjestelmä on otettu Asokotien taloissa käyttöön vuonna 2017 ja se lisätään kohteisiin vaiheittain. Tällä hetkellä järjestelmä löytyy jo 162 kohteesta, joissa on noin 3 700 asoasuntoa. Asuntosäätiön omistuksessa on yli 16 000 asumisoikeusasuntoa ja noin 1 000 vuokra-asuntoa.

- Fortumin kanssa meillä on sopimus, että käytämme täysin CO2-päästötöntä kaukolämpöenergiaa. Vattenfallin kanssa olemme tehneet sopimukset vesivoiman käytöstä eli sekin on hiilineutraalia energiaa, kertoo Jalomäki.

Asukkaille yhtiön tekemät toimet näkyvät säästöinä asumisen kustannuksissa. Asuntosäätiön vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa toteutetaan omakustannusperiaatteen mukaista vuokra- ja vastikemäärittelyä.

- Esimerkiksi Espoossa asumisoikeustaloissa Leanheatin, sopimusten tarkastelun, oikeanlaisten laitevalintojen sekä korjausten avulla on saatu lämmityskulut 4,3 % matalammaksi kuin vuonna 2010, vaikka energian hinta on noussut vuosien varrella. Hyödyn säästöissä ovat saaneet asukkaat madaltuvina hoitovastikekuluina, kertoo Jalomäki.

Asuntosäätiön muita ilmastotoimenpiteitä