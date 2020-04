Asuntosäätiö rakennuttaa 50 vuokra-asuntoa Siuntioon

Asuntosäätiö sr -konserni on neljänneksi suurin asuinkiinteistöjen omistaja Suomessa. Vuonna 1951 perustetun Asuntosäätiön sääntöjen mukaisesti tavoitteenamme on asuntopulan voittamiseksi ja yleisen asumistason kohottamiseksi kehittää sosiaalista asuntorakennustoimintaa sekä pyrkiä luomaan yhtenäisiä nykyaikaisesti asemakaavoitettuja puisto- ja puutarhavaltaisia asuntoalueita, jotka on alun alkaen suunniteltu asunnon tarvitsijain etuja ja erityisesti lasten ja nuorison huollon asettamia vaatimuksia silmälläpitäen.