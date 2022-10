Asuntosäätiö säätelee sähkönkulutusta kysyntäjouston avulla

Asuntosäätiö siirtyy asuinkiinteistöissään sähkön kysyntäjoustoon kaikissa noin 50 maalämpökohteessaan. Kysyntäjoustossa sähkön käyttö siirretään kulutus- ja hintapiikeistä edullisempiin ajankohtiin.

Järkevöittämällä sähkönkulutusta pystytään hillitsemään sähkönkäyttäjien kustannuksia sekä takaamaan energian riittävyyttä.

”Päätimme siirtyä sähkön kysyntäjoustoon alun perin erityisesti sen tarjoamien kustannussäästöjen vuoksi, mutta toimenpide on entistäkin ajankohtaisempi nyt, kun kulutushuippuja on tärkeää tasata energian saatavuuden vuoksi”, kertoo Asuntosäätiön kiinteistöpäällikkö Teemu Jalomäki.

Käytännössä maalämpölaitteisiin asennetaan ohjauslaite, joka kytkee maalämpölaitteen pois päältä, jos sähköverkossa on tehovaje. Tehovaje tarkoittaa tilannetta, jossa sähkön tuotanto ei riitä kattamaan sen kysyntää.

”Kysyntäjousto toteutuu käytännössä sähkönsiirron muutoksissa sekuntitasolla, mikä ei vaikuta asumismukavuuteen”, Jalomäki sanoo.

Asennukset on aloitettu syksyllä ja tavoitteena on saada maalämpökohteet siirrettyä kysyntäjoustoon ensi vuoden aikana. Järjestelmän perustamiskustannus Asuntosäätiölle on noin 20 000 euroa, ja investoinnin takaisinmaksu alle vuoden.

Kysyntäjouston käyttö tukee uusiutuvan energian käytön lisääntymistä ja energiajärjestelmän kehittymistä, kun tarve varavoimaloiden rakentamiselle ja käytölle vähenee. Asuntosäätiön tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä, parantaa energiatehokkuutta ja saavuttaa kiinteistöjen hiilineutraalius vuonna 2035.