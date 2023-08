Asuntosäätiöltä 36 uutta asumisoikeusasuntoa Jyväskylän Kangasrinteelle

Asuntosäätiö rakennuttaa 36 asumisoikeusasuntoa Jyväskylän Kangasrinteelle osoitteeseen Huhta 5 C. Asumisoikeuskohde on Asuntosäätiön 27. kohde Jyväskylässä.

”Olemme iloisia voidessamme laajentaa asuntotarjontaamme Jyväskylässä. Uusi asumisoikeuskohteemme jatkaa työtämme kohtuuhintaisen asuntokannan kehittämiseksi kasvukeskuksiin hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Näemme Jyväskylässä paljon mahdollisuuksia kohtuuhintaisen asumisen edistämiselle”, sanoo Asuntosäätiön rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori.

”On hienoa toteuttaa kohde Asuntosäätiön kaltaiselle hyvämaineiselle ja luotettavalle toimijalle. Arvoissamme yhdistyvät luotettavuus, rehellisyys sekä katse ympäristöasioissa yli huomisen. Parhaillaan toteutettava KVR-muotoinen hanke edustaa strategiamme keskeistä painopistealuetta, josta meillä on paljon kokemusta”, kertoo VRP Keski-Suomen toimitusjohtaja Ville Marjakoski.

Koteja moniin tarpeisiin

Kuusikerroksinen kohde tarjoaa koteja eri elämäntilanteisiin. Asuntojen koot vaihtelevat yksiöistä tilaviin neljän huoneen koteihin. Suurimmassa osassa asuntoja on oma sauna, ja kaikissa asunnoissa on lasitetut parvekkeet.

Rakennuksessa on irtaimisto- ja polkupyörävarastot sekä pesu- ja kuivaushuoneet. Kohteessa on neljä autotallia, minkä lisäksi autopaikkoja löytyy myös pihapaikkoina. Kellarikerroksessa on myös erillinen paikka sähkömopolle.

Kangasrinne on monipuolinen ja luonnonläheinen asuinalue Jyväskylän keskustan koillispuolella. Alueella on terveysasema, koulu sekä kauppa. Lähipalveluita täydentävät Seppälän ja Tourulan alueiden kattavat palvelut. Huhtasuon liikuntapuisto, useat puistot ja luontopolut sekä uimaranta tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet ulkoiluun ja liikuntaan.

Kohteen suunnittelusta on vastannut Arkkitehtipalvelu Oy.

Asuntojen haku tapahtuu Asuntosäätiön verkkopalvelun kautta: www.asuntosaatio.fi.

Asuntosäätiön kaikki uudiskohteet

Lisätietoja:

Asuntosäätiö:

Turkka Keravuori

p. 020 161 2272

turkka.keravuori@asuntosaatio.fi

VRP Keski-Suomi:

Toimitusjohtaja Ville Marjakoski

p. 040 3100 337

ville.marjakoski@vrp.fi