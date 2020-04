Asuntosäätiön ja Kierrätyskeskuksen yhteistyöstä mittavat luonnonvarojen säästöt

Asuntosäätiö on tehnyt yhteistyötä Kierrätyskeskuksen kanssa pääkaupunkiseudulla viime syksystä asti. Asumisoikeusasuntoihin toteutettavissa viihtyvyysremonteissa uusitaan suurin osa asuntojen kodinkoneista ja vanhat koneet lahjoitetaan Kierrätyskeskukselle hyödynnettäväksi. Yhteistyön ansiosta luonnonvaroja on säästynyt jo lähes 100 000 kg.

– Uusimme viihtyvyysremonteissa kaikki kolme vuotta vanhemmat kodinkoneet. Tällä toimenpiteellä varmistamme kodinkonekantamme energiatehokkuuden. Haluamme kuitenkin toimia vastuullisesti, joten yhteistyö Kierrätyskeskuksen kanssa on oivallinen tapa kierrättää koneet mahdollisimman ekologisesti, kertoo Asuntosäätiön rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori.

Käytännössä yhteistyö sujuu siten, että Kierrätyskeskus käy noutamassa remontin purkuvaiheessa vanhat laitteet työmaalta ja hyödyntää ne omien toimintamalliensa mukaisesti. Hyväkuntoisimmat koneet kunnostetaan, jolloin niiden käyttöikä pitenee. Korjauskelvottomista koneista otetaan talteen kaikki varaosiksi kelpaava ja loput ohjataan sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) valtuutetuille käsittelijöille.

Tällä hetkellä kierrätysyhteistyö on käynnissä neljällä työmaalla pääkaupunkiseudulla, ja yhteistyötä jatketaan myös tulevissa remonteissa. Maaliskuussa työmailta noudetuista kodinkoneista on otettu uudelleen käyttöön muun muassa 39 jääkaappia ja kahdeksan liettä. Muut koneet on hyödynnetty sähkö- ja elektroniikkaromuksi.

– On mahtavaa huomata miten paljon luonnonvaroja olemme säästäneet jo nyt remonteissamme. Ja sitä enemmän säästöä tulee, mitä useammalle työmaalle laajennamme yhteistyötä, Keravuori iloitsee.

Yhteistyön laajentaminen suunnitelmissa

Tilkankadun työmaalla Helsingissä on kokeiltu myös toisenlaista yhteistyötä. Taloyhtiön pihamaalle tilattiin keräysauto, jonka kyytiin asukkaat saivat tuoda käyttökuntoista pientavaraa astioista kodin tekstiileihin ja vaatteisiin. Lisäksi kyytiin kelpuutettiin kaiken kuntoiset polkupyörät ja kodin pienelektroniikka. Asukkaat olivat tyytyväisiä, että saivat siivottua turhat tavarat pois remontin tieltä. Vastaavaa yhteistyötä suunnitellaan myös muille pääkaupunkiseudun työmaille.

– Olemme alustavasti keskustelleet yhteistyön laajentamisesta myös vesikalusteiden kuten hanojen kierrätykseen, Keravuori kertoo lopuksi.

Asumisoikeusasuntojen viihtyvyysremontit parantavat asukkaiden asumisen laatua ja viihtyvyyttä. Remonteissa uusitaan muun muassa asunnon keittiöt, märkätilat ja kiintokalusteet sekä asennetaan lattioihin laminaatit ja vaihdetaan väliovet. Suurin osa 16 500 asumisoikeusasunnosta remontoidaan 2030-luvun alkuun mennessä.