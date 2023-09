Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen: ”Nyt ei ole oikea aika lakkauttaa asumisoikeusasuntojen uudistuotantoa.”

”Vapaarahoitteinen asuntorakentaminen on käytännössä pysähdyksissä. Samaan aikaan Suomen hallitus uhkaa lopettaa asumisoikeusasuntojen uudistuotannon sekä vähentää muutakin ARA-asuntotuotantoa. Tilanne on erittäin synkkä. Uusia asuntoja ei pian valmistu lainkaan, ei markkinaehtoisesti, eikä valtion tukemanakaan”, sanoo Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen.

Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmassa mainitaan ARA-tuotannon tehtävä suhdanteiden tasaajana, mutta kirjaus asumisoikeusasuntojen tuotannon seisauttamisesta on täysin ristiriidassa tämän kanssa.

”Nyt ei ole oikea aika lakkauttaa asumisoikeusasuntojen uudistuotantoa. Hallituksen on budjettineuvotteluissa varmistettava, että laskusuhdanteen kurittamalle rakennusalalle taataan toimintaedellytykset myös vuosina 2024–2025”, toivoo Kankainen.

Pula kohtuuhintaisista asunnoista nakertaa kasvukeskusten elinvoimaa

Asumisoikeusasunto on kohtuuhintainen vuokra- ja omistusasumisen välimuoto, jossa yhdistyvät joustavuus ja riskittömyys. Suomessa on jo noin 54 000 asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yhteensä yli 100 000 ihmistä. Lähes kaikki asumisoikeusasunnot sijaitsevat kasvuseuduilla, eivätkä ne seiso tyhjillään. Esimerkiksi Asuntosäätiön omistamien kotien käyttöaste on yli 98 %.

”Asuminen on monille suomalaisille jo nyt liian kallista erityisesti kasvavilla kaupunkiseuduilla. Hyvinvointiyhteiskunnan kannalta on äärimmäisen tärkeää, että Suomessa on jatkossakin tarjolla erilaisia asumismuotoja, ja mahdollisuus kohtuuhintaiseen kotiin lähellä työtä ja palveluja”, muistuttaa Kankainen.

Suurimmissa kaupungeissa asumisoikeuskohteilla on merkittävä rooli uusia asuinkortteleita suunniteltaessa sekä asuinalueiden eriytymisen ehkäisemisessä.

”Erityisesti Helsingissä on tunnistettu asumisoikeusasuminen keinona kehittää asuinalueita. Tätä kehityskulkua ei tule pysäyttää, vaan alueiden ja asumismuotojen monimuotoistumista on jatkossakin tuettava asumisoikeusasumisen keinoin”, toteaa Kankainen.