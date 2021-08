Asuntosäätiön uudet asumisoikeusasunnot valmistuvat Espoon Matinkylään

Jaa

Matinkylän metroaseman viereen valmistuu elokuun lopussa 35 uutta asumisoikeusasuntoa.

Matinkylän puretun ostoskeskuksen paikalle on rakentunut Asuntosäätiön kahdeksankerroksinen asumisoikeuskohde. Matinkatu 22:ssa on 35 asumisoikeusasuntoa, joihin pääsee muuttamaan elokuun lopussa. Asuntojen koot vaihtelevat yksiöistä neliöihin. Kaikissa asunnoissa on lasitetut parvekkeet ja ensimmäisen kerroksen asunnoissa terassit.

”Matinkatu 22 sijaitsee erinomaisella paikalla aivan metroaseman naapurissa, Ison Omenan monipuolisten palveluiden äärellä. Asuntoihin on ollut hyvin kysyntää erityisesti kaksioiden ja pienten kolmioiden osalta. Muutama isompi asunto odottaa vielä asukkaita”, kertoo Asuntosäätiön rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori.

Matinkatu 22:n rakentajana on toiminut Pohjola Rakennus, ja suunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Sarc Oy.

Asuntosäätiöltä valmistuu elokuun lopussa ensimmäistä kertaa asuntoja myös Siuntioon. Siuntion rautatieaseman tuntumassa sijaitsevassa kohteessa on 50 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa, joista kaikki on vuokrattu.

Asuntojen haku Asuntosäätiön verkkosivujen kautta: www.asuntosaatio.fi

