Asuntosalkku Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen 29.8.2023 klo 8.00, webcast-tilaisuus klo 9.30 alkaen

Asuntosalkku Oyj julkistaa puolivuosikatsauksen 23.5.2023 klo 7.00, webcast-tilaisuus klo 8.00 alkaen 22.5.2023 17:54:34 EEST | Kutsu

Asuntosalkku Oyj – Lehdistötiedote – 22.5.2023 klo 17.54 Asuntosalkku Oyj julkistaa puolivuosikatsauksen kaudelta 1.10.2022–31.3.2023 tiistaina 23.5.2023 klo 7.00, ja se on saatavilla julkaisun jälkeen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://asuntosalkku.fi/sijoittajille/taloudelliset-raportit/. Asuntosalkku järjestää webcast-tilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 23.5.2023 klo 8.00. Webcast-tilaisuudessa esiintyy toimitusjohtaja Jaakko Sinnemaa. Tilaisuus on seurattavissa suorana lähetyksenä osoitteessa https://asuntosalkku.videosync.fi/2023-h1-katsaus/. Tallenne on katsottavissa myöhemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://asuntosalkku.fi/sijoittajille/ Lisätietoja Asuntosalkku Oyj Jaakko Sinnemaa toimitusjohtaja Puh. +358 41 528 0329 jaakko.sinnemaa@asuntosalkku.fi Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy Puh. +358 50 520 4098 Asuntosalkku Oyj Asuntosalkku on vaihtoehto suoralle asuntosijoittamiselle. Asuntosalkku on Viron suurin markkinae