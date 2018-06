Asuntotuotantoa mahdollistava asemakaavavaranto on kasvanut pääkaupunkiseudulla

Asemakaavavaranto, joka mahdollistaa asuntotuotannon, on kasvanut pääkaupunkiseudulla 2010-luvulla. Vuoden 2018 alussa voimassa olleissa seudun asemakaavoissa oli käyttämätöntä rakennusoikeutta hieman yli 7,7 miljoonaa kerrosneliömetriä. Määrä oli 1,2 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2011. Vuoden 2017 aikana varannon kasvua kertyi pääkaupunkiseudulla yli 200 000 kerrosneliömetriä. Pääkaupunkiseudun reipas asuntotuotantovauhti ei siis ainakaan vielä ole kääntänyt asuntovarannon määrää laskuun.

Espoon kerrostalovaranto on lähes kaksinkertaistunut vuosien 2011 ja 2018 välillä. Suurin osa varannon absoluuttisesta kasvusta on toteutunut kuitenkin Helsingissä, jossa kerrostalovaranto on kasvanut noin 900 000 kerrosneliömetriä. Vantaalla asumisen varanto kokonaisuudessaan on viime vuosina hieman vähentynyt, joskin kerrostalovaranto oli Vantaallakin tämän vuoden alussa suurempi kuin vuosikymmenen alussa. Pääkaupunkiseudun asuntovaranto on kauttaaltaan 2010-luvulla kerrostalovaltaistunut suhteessa pientalovarantoon.

Helsingin Seudun Suuntien uusimmassa numerossa on tarkasteltu asumisen asemakaavavarantoa pääkaupunkiseudulla. Julkaisun valokiilassa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymän erityisasiantuntija Heikki Levolan artikkeli aiheesta.

Helsingin seudulla ovat nousseet väestömäärä, asuntojen hinnat ja työllisyysaste

Helsingin Seudun Suunnista selviää myös, että ennakkotietojen mukaan Helsingin seudulla asui maaliskuun lopussa noin 1 479 230 henkeä. Seudun väestö kasvoi tammi–maaliskuussa 4 140 hengellä eli 4 prosenttia enemmän kuin samalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Samaan aikaan KUUMA-kunnat nettosivat asukkaita pääkaupunki­seudulta aiempaa enemmän – 520 henkeä.

Alkuvuoden aikana vanhojen kerrostaloasuntojen hintojen nousu on jatkunut erityisesti Helsingissä ja Espoossa – vuoden takaiseen verrattuna nousua on noin neljä prosenttia. Lisäksi tammi–maaliskuussa Helsingin seudun työntekijämäärä kasvoi ja työllisyysaste nousi jo 72,5 prosenttiin. Etenkin rakentamisen ja koulutuksen alojen työntekijämäärä nousi.

Lentomatkustajien määrän kasvu kiihtynyt

Helsinki–Vantaan lentoaseman matkustajamäärä kasvoi puolestaan jälleen tammi–maaliskuussa 12 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Matkustajia oli alkuvuonna 4,7 miljoonaa. Kasvuvauhti on kiihtynyt selvästi viimeisen vuoden aikana. Lennoista yli neljä viidesosaa on kansainvälistä liikennettä. Myös matkailijoiden yöpymisten määrä kasvoi tammi−maaliskuussa Uudellamaalla 11 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Ennakkotietojen mukaan kasvuvauhti pysyi suurin piirtein ennallaan.

Helsingin Seudun Suunnat on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä ajankohtaiskatsaus Helsingin seudun kehitykseen. Tietoja päivitetään jatkuvasti ajankohtaiskatsauksen verkkosivuille, jossa seudun kehitystä on kuvattu indikaattoreilla aluetalouden, asunto- ja toimitilamarkkinoiden, hyvinvoinnin, liikenteen ja ympäristön, työmarkkinoiden sekä väestön alueilta.