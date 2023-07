Atean Q2 Suomessa: Vahva kasvu, rekrytoinnit ja vastuullisuuspanostukset jatkuivat

Atea Finland Oy:n huhti–kesäkuun 2023 liikevaihto oli 113,9 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 24,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Liikevoitto (EBIT) oli 3,8 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 59,6 prosenttia.

”Vahva kasvumme palveluissa ja tuoteliiketoiminnassa jatkui toisella neljänneksellä. Erityisen merkittävää kysyntä oli julkisen hallinnon asiakkuuksissamme niin turvasektorilla, valtionhallinnossa, hyvinvointialueilla kuin kaupungeissa ja kunnissakin”, Atea Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha Sihvonen kertoo.

Palveluiden joukossa korostui pilvikonsultoinnin, laitesidonnaisten palveluiden ja ulkoistuspalveluiden hyvä menekki. Liiketoiminnan kasvu näkyy myös Atean rekrytointitahdissa. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Atea on palkannut lähes sata uutta ammattilaista.



”IT-osaajien tarve kasvaa entisestään hidastuneesta talouskasvusta riippumatta. Asiakkaamme tarvitsevat enenevässä määrin tietoturvaosaajia, tekoälyn kehitys vauhdittuu ja datasta halutaan hyötyä liiketoiminnalle. Rekrytointimme ovat tänä vuonna painottuneet pilvipalvelu- ja tietoturvaosaajiin, jotka tukevat asiakkaitamme heidän digitaalisella matkallaan.”



Kesäkuussa Atea-konserni sai jo neljättä kertaa peräkkäin platinaluokituksen globaalien toimitusketjujen yhteiskuntavastuullisuutta pisteyttävältä EcoVadikselta. Platinaluokitus myönnetään maailmanlaajuisesti vain parhaalle yhdelle prosentille yli 100 000 arvioidusta yrityksestä.



”Suomessakin on havahduttu IT-laitehankintojen suureen ympäristöjalanjälkeen. Meillä on vuoteen 2030 ulottuva kunnianhimoinen vastuullisuusvisio, joka kirittää meitä jatkuvasti nostamaan omaa rimaamme ja tekemään entistä enemmän yhdessä asiakkaidemme sekä laitetoimittajien kanssa. Parhaillaan esimerkiksi etsimme vuoden vastuullisinta digitekoa niin yrityksille kuin julkisille organisaatioillekin avoimessa kilpailussa”, Juha Sihvonen kertoo.

Atea-konsernin Q2/2023 ja IFRS15:n mukainen raportointi

Atea-konserni käyttää taloudellisessa raportoinnissaan IFRS15:n mukaista liikevaihdon kirjaustapaa agentti/päämiestulkinnan mukaisesti. Suomen tilinpäätöksessään Atea noudattaa suomalaista kirjanpitokäytäntöä.



Atea-konsernin Q2/2023

IFRS15:n mukainen laskutus: 1 261,9 miljoonaa euroa (+20,3 % vuoden 2022 vastaavasta ajankohdasta)

IFRS15:n mukainen liikevaihto: 760,1 miljoonaa euroa (+16,9 %)

Liikevoitto (EBIT): 25,0 miljoonaa euroa (+3,7 %)

Atea Finland Oy:n Q2/2023