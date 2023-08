Återvinning av näringsämnen främjades i tre temaprojekt med fokus på läroverk inom lantbrukssektorn, små och medelstora industriföretag och pälsdjursproducenter

Sisävesillä sinilevähavainnot hieman lisääntyneet, merialueiden levätilanne vaihteleva (Varsinais-Suomi, Satakunta) 24.8.2023 13:35:11 EEST | Tiedote

Sisävesillä sinilevähavaintoja on tehty hieman enemmän kuin viime viikolla. Järvien osalta tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista parempi. Saaristomerellä sinilevää on edelleen paikoin runsaasti etenkin sisäsaaristossa.