Atomic Berries: 90-luku on aina in ja kuolema tulee varmasti! – Ennakkokuuntele uusi kappale

Turkulaisduo Atomic Berries julkaisee uuden singlen ”Testament” perjantaina 12.8.2022.

Reivaajan testamentti

Kappale on yhtyeelle tyypillistä tanssittavaa eurodancea modernilla twistillä. Jytke pistää kehon liikkumaan ja korvia sekä ajatusta hivelee merkitykselliset sanat. Testament käsittelee yleensä alakuloa aiheuttavaa aihetta, maallisen vaelluksen päättymistä, verrattain epätyypillisestä näkökulmasta.

”Meillä Suomessa poismeno aiheuttaa pitkää surua ja haikeutta, mutta niin sen ei tarvitsisi olla. Joissain kulttuureissa siihen suhtaudutaan jopa juhlimalla ja minusta se on miellyttävämpi tapa. Ehkä tämä kappale saa ihmiset miettimään asiaa”, Mike Midas kertoo.

Kuuntele ennakkoon!

Yhtyeestä

Atomic Berries kyntää esiintymislavoja eurodance-henkisellä poljennolla turbo-ahdettuja kappaleitaan toistaen. Ryhmä perustettiin jo vuonna 2018, mutta nyt, 2022 kesällä toiminta on puhjennut kukkaansa.

Bändi koostuu kärkikuvasta, laulaja Juniperista ja taustalla vahvasti vaikuttavasta biisintekijä/tuottaja Mike Midaksesta.

"Meidän musassa hienoa on se, että jytke pistää kehon liikkumaan, mutta siinä on myös korvia ja ajatusta hivelevä elementti, eli merkitykselliset sanat. Meidän biiseissä on rytmi ja taustat teknosta, mutta sanoitukset pop-maailmasta, jolloin biisejä voi kuunnella muutenkin kuin vain tanssilattialla tai kuntosalilla", ryhmän vokalisti Juniper tähdentää.

Atomicin biisien taustalla toimiva luova prosessi on käytännössä tuottaja Mike Midaksen sykkeessä kulkeva ikiliikkuja. "Mulla on aina 50 biisiä hihassa odottamassa eteenpäin kehittelyä", hän toteaa.

Suunta on ylös ja korkealle ja uutta fanikuntaa valloitetaan lääni lääniltä. Mitkä ovat bändin sanat maailmalle?

"Jaa -nappi käyttöön kaikissa kanavissa, jotta saatte itsellenne seuraksi uusia faneja! Nyt on tulossa pari sen verta siistiä kappaletta, että ne voisivat sopia uusienkin kuuntelijoiden soittolistoille. Tietysti myös kiitos teille jotka meitä jatkuvasti tuette, ja toivon teidän nauttivan musiikistamme myös tulevaisuudessa", Juniper tunnelmoi.

"Muistakaa kaksi sanaa, Atomic ja Berries, ja tulkaa tsekkaamaan meidät livenä. Tämä musiikki kaipaa välkkyviä valoja ja savukonetta, varsinkin jos silmät meinaa pitää auki", Midas kiteyttää.

Testament

Säv. San. Mike Midas

Sov. Atomic Berries

Tuottaja: Mike Midas

ISRC: FIV162200021

Youtubessa: https://www.youtube.com/watch?v=tSes5s5cR3c

Atomic Berries

Kotisivut: https://atomicberries.com/

Facebook: https://www.facebook.com/atomicberries

Levy-yhtiö:

Voodoo Entertainment

Mike Van Dola

mike@voodooentertainment.fi

https://voodooentertainment.fi



Voodoo Entertainment