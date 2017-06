Att äta tillsammans väcker den finländska matkulturen

19.6.2017 14:00 | ELO - Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö

Den finländska mat- och dryckeskulturen är på frammarsch. Firandet av Finland 100-år eskalerar under sommaren och hösten. Sommarsäsongen inleds med färsk potatis på midsommarbordet. På sommarvillorna samlas man kring borden med rökt fisk, grillkorv och bastuöl. Man bjuder gärna in grannarna på sommarens första jordgubbstårta eller blåbärspaj. Sommarens alla evenemang samlar också folk kring borden.

Numera diskuteras mat och dryck mer än tidigare. Mediebevakningen visar att maten och dryckens förmåga att förena mänskor har blivit ett stort samtalsämne. Samtidigt har vi börjat inse vilken rikedom vi har i vår egen matkultur. Vi har genuin och trygg mat, vi har alltid ätit i säsong, vårt vatten är rent och skogens skafferi är välfyllt. Och det finns många kunniga mataktörer.

Ibland hettar det till i matfrågor, men det finns också vissa teman som alla är överens om: När rågbrödet valdes till Finlands nationalrätt protesterade ingen, säger ELO-stiftelsens direktör Seija Kurunmäki. Och alla är överens om att sommarsäsongen inleds med de första inhemska nypotatisarna. Alla vet att ett glas kall mjölk passar till blåbärspajen och att bastuölen ska vara kall. Och den allmänna opinionen är att alla allt oftare borde äta tillsammans med andra.

Vår särpräglade dryckeskultur – koppla av med en bastuöl

Till skillnad från kontinentens dryckeskultur är mjölk och vatten de vanligaste måltidsdryckerna hos oss. En förklaring är att mjölken i Finland är en viktig lantbruksprodukt, liksom vinet är det i Centraleuropa. Traditionellt hör även öl till vår dryckeskultur.

Alkoholdrycker gjorda på bär, örter och säd har blivit en viktig exportprodukt. I gengäld importerar vi ett rikt utbud viner. Intresset ökar för hur man kombinerar vin och mat. Att tillsammans njuta och prata om drycker har blivit populärt. Även om våra dryckesvanor blir mer lik de europeiska har vi ändå som folk vissa särdrag.

Forskaren i social gemenskap, sociologen Antti Maunu, säger att självreglering hör till den finska dryckeskulturen. Vi dricker inte till vardags. Alkohol hör inte till det dagliga livet. Däremot kan ett glas höra till då man vill koppla av. Det goda drickandet fungerar som smörjmedel i sociala situationer och bygger broar. När man under semestern kopplar av från jobbet kan man ta sig ett glas vid måltider och utflykter. Hos oss är det då fest, medan det i Centraleuropa är en del av vardagen.

Maunu, som länge forskat i alkoholens verkningar, vet att alkohol även kan bränna broar och åstadkomma utslagning. Att såväl maximera nyttan som att minimera skadorna och att förstå vardera är bra som rättesnöre för såväl finländare som andra européer, påminner Maunu. Den finländska bastun har en speciell plats i våra hjärtan. Basturitualerna och gemenskapen förenar. Bastuölen är ett viktigt element i vår dryckeskultur.

Matjippon den sjätte varje månad

Under jubileumsåret Finland 100 är projektet Vi äter tillsammans ett spjutspetstema.Att utse den sjätte dagen varje månad till en speciell temadag har fått finländarna till bords. Slutspurten börjar nu och självständighetsdagen 6.12 är jubileumsårets höjdpunkt. Sommaren inleddes med grillpremiär den 6 maj. Hela Finland drack kaffe den 6 juni.

Den 7 juli är nationalpoeten Eino Leinos dag. Då uppmanas medborgarna bjuda in sina grannar, hålla tal för finsk mat och dryck samt höja en skål för Finland. Man väljer själv vad man skålar i; mjölk, jordgubbssaft, öl, skumvin eller någonting annat så länge man gör det tillsammans.

I slutet av sommaren firas för första gången blåbärspajens dag. Den 6 augusti uppmanas alla baka och äta blåbärspaj. Blåbärspajen har sin givna plats i det finländska köket och våra vilda blåbär har sin speciella smak och anses vara hälsobringande superfood. Den 6 september är det dags för världsrekord i att äta ekologisk gröt.

Mat och dryck från hela Finland presenteras på Herkkujen Suomi -Delikatessernas Finland på Järnvägstorget i Helsingfors 3–5.8.17. Samtidigt pågår ölfestivalen Syystober med inhemska ölproducenter. Årets tema för Delikatessernas Finland är “Vi äter tillsammans”.

Notera 26.8.2017. Världens största byfester ordnas den 25–27 augustidå det endast återstår 100 dagar till självständighetsdagen 6 december. Hundratals jippon ordnas i hela landet. Körer sjunger i nationalparkerna och man äter tillsamman under bar himmel i många städer. Alla ska ha möjlighet att äta tillsammans med någon.

Läs mer på www.syödäänyhdessä.fi Bekanta dig också med Syödään yhdessä-kalendern.

Syödään yhdessä –tutkimus (på finska) Humalan tällä puolen–tutkimus, pdf (på finska) Forskningsrapport om öl: Norm Shopper Decision Tree 2013

